Champions League, il calendario della prima fase delle italiane

Ufficiali date e orari delle sfide nella fase a girone per Napoli, Inter, Atalanta e Juventus. Tutti gli incroci e i big match che attendono le squadre italiane

Si comincia subito con alcuni big match, ideali per testare la resistenza delle squadre italiane davanti alla prova della Champions League. E poi avanti fino alla fine di gennaio quando si concluderà la prima fase, quella della classifica unica a 36 che prevede la promozione diretta delle prime 8 agli ottavi di finale e il passaggio per il purgatorio dei playoff per quelle comprese tra la 9° e la 24° posizione. E’ stato pubblicato il calendario della prima fase della Champions League.

Il sorteggio non è stato benevolo con Napoli, Inter, Atalanta e Juventus. Poteva andare meglio, soprattutto alle nostre grandi, ma la formula testata per la prima volta l’anno scorso invita ad affrontare con coraggio un cammino in cui le chance di andare avanti ci sono per tutti. Ecco la cadenza delle sfide che attendono le rappresentanti della Serie A:

Champions League, il calendario del Napoli

Ecco il calendario della squadra di Antonio Conte, campione d’Italia:

1ª giornata: giovedì 18 settembre, ore 21, Manchester City-Napoli.

2ª giornata: mercoledì 1 ottobre, ore 21, Napoli-Sporting Lisbona.

3ª giornata: martedì 21 ottobre, ore 21, Psv Eindhoven-Napoli.

4ª giornata: martedì 4 novembre, ore 18:45, Napoli-Eintracht Francoforte.

5ª giornata: martedì 25 novembre, ore 21, Napoli-Qarabag.

6ª giornata: mercoledì 10 dicembre, ore 21, Benfica-Napoli.

7ª giornata: martedì 20 gennaio, ore 21, Copenhagen-Napoli.

8ª giornata: mercoledì 28 gennaio, ore 21, Napoli-Chelsea.

Champions League, il calendario dell’Inter

Ecco il calendario della squadra di Cristian Chivu:

1ª giornata: mercoledì 17 settembre, ore 21, Ajax-Inter.

2ª giornata: martedì 30 settembre, ore 21, Inter-Slavia Praga.

3ª giornata: martedì 21 ottobre, ore 21, Union Saint Gilloise-Inter.

4ª giornata: mercoledì 5 novrembre, ore 21, Inter-Kairat Almaty.

5ª giornata: mercoledì 26 novembre, ore 21, Atletico Madrid-Inter.

6ª giornata: martedì 9 dicembre, ore 21, Inter-Liverpool.

7ª giornata: martedì 20 gennaio, ore 21, Inter-Arsenal.

8ª giornata: mercoledì 28 gennaio, ore 21, Borussia Dortmund-Inter.

Champions League, il calendario della Juventus

Ecco il calendario della squadra di Igor Tudor:

1ª giornata: martedì 16 settembre, ore 21, Juventus-Borussia Dortmund.

2ª giornata: mercoledì 1 ottobre, ore 21, Villarreal-Juventus.

3ª giornata: mercoledì 22 ottobre, ore 21, Real Madrid-Juventus.

4ª giornata: martedì 4 novembre, ore 21, Juventus-Sporting Lisbona.

5ª giornata: martedì 25 novembre, ore 21, Bodo Glimt-Juventus.

6ª giornata: mercoledì 10 dicembre, ore 21, Juventus-Pafos.

7ª giornata: mercoledì 21 gennaio, ore 21, Juventus-Benfica.

8ª giornata: mercoledì 28 gennaio, ore 21, Monaco-Juventus.

Champions League, il calendario dell’Atalanta

Ecco il calendario dei nerazzurri di Ivan Juric:

1ª giornata: mercoledì 17 settembre, ore 21, Psg-Atalanta.

2ª giornata: martedì 30 settembre, ore 18.45, Atalanta-Bruges.

3ª giornata: mercoledì 22 ottobre, ore 21, Atalanta-Slavia Praga.

4ª giornata: mercoledì 5 novembre, ore 21, Olympique Marsiglia-Atalanta.

5ª giornata: mercoledì 26 novembre, ore 21, Eintracht Francoforte-Atalanta.

6ª giornata: martedì 9 dicembre, ore 21, Atalanta-Chelsea.

7ª giornata: mercoledì 21 gennaio, ore 21, Atalanta-Athletic Bilbao.

8ª giornata: mercoledì 28 gennaio, ore 21, Union Saint Gilloise-Atalanta.

