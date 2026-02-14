Brignone e Goggia, gran finale Domani si chiude con il Gigante

Una leggera nevicata su Cortina che si prepara all’ultimo grande appuntamento delle Olimpiadi per le nostre star. Federica Brignone e Sofia Goggia sono attese al gran finale, l’ultimo ballo sull’Olympia delle Tofane dove la tigre ha conquistato un oro fantastico e la bergamasca un bronzo lasciando qualche rimpianto per l’errore che l’ha fatta uscire di pista nel giorno del trionfo di Federica. Non c’è tempo per guardarsi indietro e la Brignone è pronta per la gara che ama di più: “Dopo la vittoria in supergigante sono state due giornate emotivamente bellissime ma toste, in cui la gente mi ha fatto sentire tutto il suo affetto le parole della neocampionessa olimpica -. Adesso mi sto calando nuovamente nell’atmosfera dei Giochi, spero di vivere la prossima gara con la stessa tranquillità con cui ho vissuto supergigante e discesa, sono arrivata a Cortina con poche certezze e altrettanto poco allenamento, senza i giorni di lavoro che avrei voluto mettere nelle gambe, ma in questo periodo sono abituata a vivere situazioni del genere. Devo fare il massimo con quello che ho, saranno 3′ circa di performance, ciò che voglio fare è sfruttare la mia esperienza e la capacità tecnica. Fisicamente mi sento bene – conclude l’azzurra – non ho grossi deficit e un po’ di dolore c’è sempre, tuttavia sto meglio rispetto alla settimana scorsa. Mi auguro che l’atteggiamento mentale rimanga quello dei giorni scorsi. Da Kronplatz in poi ho fatto soltanto tre giorni di gigante e nemmeno pieni, spero ci sia neve primaverile. Oggi nell’ultimo allenamento ero molto aggressiva, sto cercando di recuperare un po’ di energie, intendo continuare a rimanere tranquilla. Voglio ringraziare le persone che mi hanno inviato tantissimi messaggi, mi hanno particolarmente fatto piacere quelli di ex sciatrici come Nicole Hosp e Dominique Gisin, mi hanno trasmesso la loro felicità, dicendomi che ho fatto qualcosa di incredibile”.

Sofia pensa positivo

Sofia Goggia sembra aver smaltito la delusione per l’uscita di pista in Super G, per le sciare a Cortina è sempre qualcosa di magico e l’ultima gara dell’Olimpiade vuole godersela fino in fondo. “La mia terza gara a Cortina arriva dopo un bronzo in discesa che ha rappresentato un valore importante soprattutto per i fattori contingenti che mi hanno permesso di raggiungere l’obiettivo. Sono fiera di avere mantenuto i nervi saldi nonostante le urla della Vonn dopo la caduta, non era per nulla scontato. Portare a casa tre medaglie olimpiche in tre edizioni diverse è qualcosa di immenso. In supergigante ho vissuto una giornata molto dura, però devo anche dire che sono molto orgogliosa di come ho sciato fino al momento dell’uscita, ho dimostrato il mio valore fino a quel punto. Mi concentro sul valore espresso fino a quel momento, sarà un punto di partenza in vista del gigante. Ieri ho fatto qualche giro a Dobbiaco fra le porte larghe, oggi ho preferito rimanere tranquilla visto anche il meteo sfavorevole. In questa disciplina sto andando a sprazzi, spero di essere profondamente me stessa e viverla senza aspettative. Sono realista sul mio percorso in questi anni fra le porte larghe, alle Olimpiadi è una gara da vivere in serenità”.