Atp Finals: Sinner aspetta Musetti Djokovic nel girone con Alcaraz

Saranno Shelton e Zverev gli avversari di Jannik a Torino, mentre resta da assegnare l’ultimo posto tra Lorenzo e Auger-Aliassime

Manca ancora un nome per definire gli otto tennisti che parteciperanno alle Atp Finals di Torino, se lo contendono il nostro Lorenzo Musetti e Auger-Aliassime. L’azzurro è impegnato nel torneo di Atene e solo se dovesse vincere entrerà tra i magnifici otto altrimenti dovrà accontentarsi del ruolo di riserva. Se Musetti si qualificherà si confronterà con Jannik Sinner. Il numero uno al mondo è stato infatti inserito nel gruppo che comprende Aleksander Zverev, Ben Shelton e appunto l’ottavo finalista. C’è quindi la possibilità di un derby italiano ma tutto sommato per Sinner il sorteggio è stato benevole visto che Zverev, recentemente battuto a Parigi, non è in buone condizioni fisiche e Shelton (superato anche lui nel recente torneo francese) non è mai riuscito a mettere in difficoltà il nostro tennista.

L’altro girone

Con Carlos Alcaraz invece ci sono Nole Djokovic, Taylor Fritz e Alex De Minaur. Un gruppo non facile, considerando che lo spagnolo deve vincere almeno tre partite a Torino per superare Sinner in classifica e concludere il 2025 da numero al mondo dopo che Jannik gli ha strappato lo scettro grazie alla vittoria di Parigi. Torino si sta preparando al grande evento con una risposta molto importante, finora sono stati venduti 198.000 biglietti che corrispondono al 96% della capienza negli otto giorni delle partite. Nella 2024 erano stati venduti 182.00, ma va ricordato che la capienza della Inalpi Arena è stata aumentata di 700 posti.