Antonelli terza pole consecutiva Come lui solo Senna e Schumacher

Un altro passo nella storia dell’automobilismo. Eppure non sembrava una grande giornata per Kimi Antonelli e per la Mercedes dopo la Sprint. Ma come sanno fare i veri campioni in poche ore il pilota italiano ha resettato tutto e con un giro fantastico ha ottenuto la pole position del gran premio di Miami. E’ la terza pole consecutiva per il ragazzo bolognese e non poteva che dedicarla a un altro grande bolognese: Alex Zanardi. “Sono contento dopo un weekend complicato, non è stato facile ma il terzo giro è stato molto buono. Questa pole – sottolinea Antonelli ai microfoni di Sky – è dedicata ad Alex Zanardi che è un nostro amico”. Adesso il nome di Kimi è a fianco di due miti della Formula 1: soltanto il brasiliano Ayrton Senna e il tedesco Michael Schumacher erano riusciti a fare tre pole consecutive. Adesso c’è riuscito anche Kimi che a questo punto deve solo migliorare le sue partenze e comunque domani difenderà il suo primato nella classifica mondiale piloti dalla pole position.

Tutto ribaltato

La Formula 1 del 2026 regala colpi di scena a ripetizione: oltre ai sorpassi in gara le nuove regole rimescolano in continuazione le gerarchie anche a distanza di poche ore. Così può capitare che le Mc Laren dominatrici della Sprint improvvissamente vadano in difficoltà, che Kimi Antonelli riporti la Mercedes davanti a tutti come è sempre successo in questa stagione e che anche Max Verstappen torni competitivo con un gran giro che lo porta a conquistare la prima fila a fianco di Antonelli.

Le Ferrari sono sempre lì

Quello che non cambia è la posizione della Ferrari, ancora non abbastanza veloce da essere davanti a tutti, ma comunque competitiva in attesa del nuovo motore che dovrebbe finalmente consentire a Leclerc e Hamilton di non perdere decimi sui rettilinei. Eppure Charles Leclerc nel corso delle prove riesce sempre a migliorarsi, gli manca ancora il colpo per precedere tutti, ma in un campionato così equilibrato può anche andar bene navigare a vista restando sempre tra i primi. A Miami ha chiuso con il terzo tempo dopo essere a stato il migliore nella Q1 e nella Q2. Beffato all’ultimo secondo dal gran giro di Verstappen. Anche Lewis Hamilton sembra usufruire dei miglioramenti della SF-26 anche se l’inglese gira sempre più lento del monegasco. Domani partirà dalla terza fila al fianco di Russell avendo ottenuto il sesto miglior tempo. Inspiegabile invece la prestazione delle Mc Laren dopo la doppietta nella Sprint: quarto tempo per Lando Norris e settimo per Oscar Piastri.