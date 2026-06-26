Antonelli davanti a tutti in Austria poi le Mc Laren, Ferrari in ritardo

Kimi Antonelli e la Mercedes tornano protagonisti nella prima giornata di prove libere sul circuito di Spielberg, il Red Bull Ring. Il pilota italiano ha ottenuto il miglior tempo davanti alle due Mc Laren di Piastri e Norris. Quarto tempo per la Red Bull di Max Verstappen e quinto per la Ferrari di Lewis Hamilton. L’inglese ha fatto meglio del compagno di squadra Charles Leclerc ma a Maranello non possono essere contenti della prima giornata sul circuito austriaco perchè il distacco accusato da Hamilton rispetto ad Antonelli è di quasi sei decimi. La Ferrari è parsa equilibrata dal punto di vista dell’aerodinamica ma ancora una volta troppa lenta rispetto alla Mercedes di Antonelli.

La Ferrari si è nascosta?

L’impressione è che la Ferrari non abbia voluto svelare tutto il suo potenziale lasciandolo per le prove ufficiali di domani. Nessun commento da parte dei piloti su eventuali difficoltà incontrate dalle macchine di Maranello ma le novità annunciate sul motore al momento non si sono viste e le Ferrari restano ancora troppo poco veloci rispetto alle frecce d’argento. Domani scopriremo se Maranello ha fatto pretattica: in mattinata (alle 12,30) l’ultima sessione di prove libere e poi nel pomeriggio l’ora di prove ufficiali che determinerà la griglia di partenza del gran premio. Il grande caldo atteso soprattutto nel giorno della gara potrebbe essere una variabile per la tenuta delle gomme, così come l’usura dei freni. Tante le lamentele sui freni da parte dei piloti via radio nel corso della sessione, a dimostrazione di una pista la cui conformazione richiede molto dalle vetture, sotto stress non solo per quanto riguarda il motore.