Imola, Ferrari ancora fuori dal podio: Hamilton quarto, Leclerc sesto

Il solito strepitoso Verstappen, le irraggiugibili Mc Laren ma poi finalmente anche le Ferrari. La domenica di Imola è molto diversa dal sabato e dopo le scuse di Leclerc ai tifosi per la brutta prestazione delle Rosse nelle prove per la griglia, arriva il riscatto dei piloti di Maranello. Una gara tutta all’attacco quella di Leclerc e Hamilton con il monegasco penalizzato dalla virtual safety car e poi superato dal compagno di squadra Hamilton e da Albion che avevano gomme migliori. Quarto posto per Hamilton e sesto per Leclerc. In casa Ferrari nel finale si è preferita la tattica di conservazione della situazione ma col senno di poi puntare sulle gomme rosse per Leclerc sarebbe stato meglio, forse addirittura il monegasco avrebbe potuto andare a caccia di Piastri che ha chiuso al terzo posto.

L’ordine del muretto è stato quello di non andare sulle gomme rosse prevedendo che la Safety Car sarebbe uscita prima, invece ha lasciato la pista solo al giro 54 e con le gomme rosse nei nove giri restanti Leclerc avrebbe potuto regalare alla Ferrari un finale addirittura da podio. Il Gran Premio di San Marino ha confermato che soltanto Max Verstappen riesce a stare sul livello delle Mc Laren e che alle spalle, almeno in gara, c’è grande equilibrio. Gli stessi segnali erano emersi dalle libere di venerdì, poi c’era stato il sabato nero per le Rosse che a questo punto devono migliorare per la messa a punto delle macchine per guadagnare nelle qualifiche almeno la seconda fila nella griglia di partenza. Per il grande popolo del Cavallino è stata comunque una domenica emozionante perchè sia Leclerc che Hamilton sin dal primo giorno hanno scelto una tattica di attacco e