Nikki Beach riapre in Costa Smeralda: il ritorno del lusso che trasforma Porto Cervo

L’estate della Costa Smeralda riparte nel segno del lusso esperienziale. Tra beach culture, mixology d’autore, musica e tavolate vista mare, Nikki Beach torna in Sardegna con una stagione che punta a trasformare Porto Cervo in uno degli epicentri più sofisticati del Mediterraneo.

Il 29 maggio riapre ufficialmente “Nikki Beach Costa Smeralda”, l’iconico beach club immerso nella baia di Cala Petra Ruja, mentre l’11 giugno debutta “The Nikki Beach Cocktail Club”, nuovo spazio open-air affacciato sulla marina del Waterfront Costa Smeralda di Porto Cervo. Due aperture che raccontano perfettamente l’evoluzione del lifestyle di Nikki Beach: meno semplice beach destination e sempre più universo immersivo fatto di design, gastronomia, intrattenimento e rituali sociali contemporanei.

La novità più evidente è il completo restyling del Nikki Beach Costa Smeralda. Il beach club, raggiungibile esclusivamente via mare tramite yacht privato o servizio navetta dalla Baia di Cala di Volpe, si presenta con un layout completamente rinnovato pensato per offrire un’esperienza ancora più esclusiva, elegante e immersiva direttamente sulla spiaggia.

Dietro la proposta gastronomica c’è l’Executive Chef Andrea Cirrone, che costruisce un menù capace di fondere ingredienti locali e suggestioni internazionali, mentre la drink list punta su champagne, grandi classici reinterpretati e signature cocktail ispirati ai profumi del Mediterraneo. Un approccio che riflette perfettamente la trasformazione del lusso contemporaneo: non più semplice ostentazione, ma ricerca di atmosfera, storytelling e condivisione.

La stagione prende il via con “Benvenuti a Casa”, opening event del 29 maggio che vuole celebrare il concetto di ospitalità italiana attraverso musica, convivialità e un’atmosfera costruita per far sentire gli ospiti parte della “famiglia” Nikki Beach. Ma il vero cuore dell’estate sarà scandito dai format ricorrenti che accompagneranno la stagione.

Ogni sabato arriva “Ciao Disco!”, trasformando il beach club in una lunga festa open-air tra DJ set, buon cibo e socialità mediterranea. La domenica invece sarà dedicata a “La Domenica Italiconica”, format pensato per celebrare la tavola italiana come rituale collettivo tra sapori mediterranei, energia conviviale e atmosfera elegante.

Nel calendario spiccano poi eventi speciali che sembrano costruiti per intercettare il pubblico internazionale della Costa Smeralda. Il 4 luglio “Italifornia” unirà Porto Cervo e Malibù in una contaminazione tra eleganza italiana e spirito West Coast, mentre il 14 luglio “Bastille in Costa” celebrerà l’incontro tra art de vivre francese e lifestyle italiano. A Ferragosto invece il beach club punterà tutto sul concetto di convivialità italiana con “Fatto con Amore” e “Felicità”, due appuntamenti tra show cooking, musica e tavolate condivise.

Accanto al beach club debutta anche “The Nikki Beach Cocktail Club”, nuovo progetto dedicato alla mixology affacciato direttamente sul porto di Porto Cervo. Qui il focus si sposta dall’esperienza balneare al rito dell’aperitivo e dell’after dinner, in un ambiente costruito attorno a cocktail premium, ingredienti freschi, preparazioni live e storytelling sensoriale.

Il concept ruota attorno a una mixology spettacolare ma raffinata: signature drink ispirati alle destinazioni Nikki Beach nel mondo, carrelli che si muovono tra i tavoli preparando cocktail al momento e una proposta gastronomica mediterranea pensata per accompagnare ogni drink. Tra i format ricorrenti spicca “Cocktail Atelier”, appuntamento dal lunedì al giovedì dedicato all’aperitivo italiano contemporaneo con cocktail ricercati e selezioni di bites da condividere.

Anche il design gioca un ruolo centrale. Toni caldi, materiali sofisticati e sfumature ispirate al tramonto trasformano il Cocktail Club in uno spazio che evolve con la luce della golden hour e con l’energia della marina di Porto Cervo. Più che un semplice locale, diventa una destinazione lifestyle costruita attorno all’idea di vivere il Mediterraneo attraverso musica, incontri, brindisi e intrattenimento immersivo.

In Costa Smeralda Nikki Beach non vende soltanto un beach club o un cocktail bar. Vende un’estetica precisa del lusso contemporaneo: internazionale ma profondamente mediterranea, sofisticata ma apparentemente spontanea, costruita attorno all’idea che oggi il vero privilegio sia vivere esperienze memorabili in luoghi capaci di trasformarsi in simboli sociali ed emotivi dell’estate.