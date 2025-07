Cuori su Marte: le sorprendenti formazioni a forma di cuore fotografate dalla NASA

Nel vasto e desolato paesaggio di Marte, un dettaglio inaspettato ha catturato l’attenzione degli scienziati — e dell’immaginazione collettiva. Le sonde della NASA, in particolare il Mars Reconnaissance Orbiter, hanno immortalato nel tempo una serie di formazioni geologiche dalla forma sorprendentemente simile a quella di un cuore.

Non si tratta di strutture isolate, in più punti del pianeta, la natura sembra aver lasciato la sua firma sentimentale. A colpire è la precisione di alcuni contorni: margini morbidi, simmetrie plausibili, punte ben definite. Una sorta di poesia involontaria, scritta con polvere, lava e ghiaccio.

Cosa sono i cuori di Marte

Le formazioni a cuore osservate su Marte non hanno nulla di artificiale. Sono il risultato di lunghi e complessi processi geologici. Alcune nascono da crateri di impatto la cui erosione ha nel tempo arrotondato i bordi. Altre sono scolpite dall’azione combinata del vento, della sabbia e delle temperature estreme. In certi casi, il cuore si disegna per sublimazione del ghiaccio secco — il passaggio diretto da solido a gas — lasciando tracce nell’aspetto del terreno. E non mancano i contributi dell’attività vulcanica: colate di lava, faglie e rilievi modellati dalle forze sotterranee marziane. Il risultato? Forme che sembrano disegnate da una mano ironica e precisa.

Pareidolia: la mente che riconosce il noto nel caos

La scienza ha un nome per questo tipo di percezioni: pareidolia. È il fenomeno per cui la mente umana tende a riconoscere figure familiari — spesso volti, ma anche simboli — all’interno di immagini o pattern casuali. Un esempio classico? Vedere animali tra le nuvole. Il nostro cervello è programmato per riconoscere ciò che conosce, anche dove non esiste davvero. Nel caso dei cuori marziani, è la nostra cultura, che attribuisce al cuore un significato di affetto, passione, tenerezza, a proiettare emozione su formazioni del tutto prive di intento. Eppure, c’è qualcosa di irresistibilmente poetico nel pensare a un pianeta freddo, desertico e disabitato che sembra, inconsciamente, mandarci messaggi d’amore…