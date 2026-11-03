RTL 102.5: speciale elezioni midterm USA 2026

Sulla prima radio d’Italia notizie, commenti e tanti ospiti

RTL 102.5 è pronta a seguire le elezioni di metà mandato USA 2026 in diretta, con una copertura completa e approfondimenti dedicati.

A partire dalle 4:00 del 4 novembre, la prima radio d’Italia offrirà una copertura speciale fino alla conclusione dello spoglio, con aggiornamenti in tempo reale e analisi degli sviluppi della tornata elettorale.

Con interventi in diretta di Ivana Faccioli (direttrice di redazione), Enrico Galletti (caporedattore), Raffaella Coppola (giornalista) e di un inviato dagli Stati Uniti, che commenteranno i risultati elettorali e forniranno agli ascoltatori tutte le informazioni necessarie per comprendere gli scenari e le possibili ripercussioni del voto.

Lo speciale proseguirà anche all’interno di Non Stop News, in onda dalle 6:00 alle 9:00, e nei notiziari, per garantire un aggiornamento costante sull’evoluzione dello scrutinio.

Numerosi ospiti si alterneranno inoltre ai microfoni di RTL 102.5 per offrire una prospettiva a 360 gradi sulle elezioni americane: esperti di politica internazionale, analisti e opinionisti interverranno per commentare i risultati e interpretare le tendenze di voto che emergeranno.

Per seguire le elezioni americane su RTL 102.5: in radiovisione sul canale 36 del digitale terrestre e in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.