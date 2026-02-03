RTL 102.5 racconta la festa di Sant’Agata

RTL 102.5 racconterà la festa di Sant’Agata, uno degli eventi religiosi più popolari d’Europa, in programma a Catania dal 3 al 6 febbraio. L’emittente seguirà la quattro giorni con collegamenti quotidiani nei momenti più significativi, raccontando in diretta l’atmosfera, le emozioni e i momenti simbolici della festa.
RTL 102.5 sarà presente anche con i suoi social, pronta a raccontare tutte le emozioni, le curiosità e dietro le quinte della manifestazione.
Con questa operazione, RTL 102.5 conferma il proprio impegno nel raccontare i grandi eventi del territorio italiano, valorizzandone tradizione e la grande rilevanza culturale