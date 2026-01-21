Rottamazione quinquies, via alle domande: come aderire. Fino a nove anni per pagare senza sanzioni

Domande fino al 30 aprile e prime scadenze a luglio. Ecco come funziona e chi può aderire, quali debiti rientrano, le esclusioni e il calendario dei pagamenti

La rottamazione quinquies entra ufficialmente nel vivo. È attivo il servizio online e c’è tempo fino al 30 aprile per aderire alla misura pensata per chi ha accumulato debiti con il Fisco e vuole rimettersi in regola, senza sanzioni e interessi. Con pagamenti dilazionabili fino a nove anni e lo stop immediato alle procedure di riscossione, la misura si inserisce nel solco del cosiddetto “fisco amico” e, secondo le stime, potrebbe portare nelle casse pubbliche fino a 9 miliardi di euro in nove anni.

Quinta rottamazione al via: cos’è, quanto si paga e perché è diversa dalle precedenti

La rottamazione quinquies consente di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, pagando esclusivamente il capitale residuo e le spese di notifica o di eventuali procedure esecutive. Vengono invece azzerati sanzioni, interessi di mora, interessi iscritti a ruolo e aggio. In pratica, aderendo alla rottamazione, il contribuente versa solo il capitale, cioè l’imposta o il contributo originariamente dovuto, più le spese vive (come i costi di notifica della cartella o eventuali spese per procedure esecutive già avviate). Tutto ciò che è “sovrapprezzo” per ritardi, inadempienze o attività di riscossione viene cancellato.

Rispetto alle edizioni precedenti, la principale novità riguarda la forbice temporale del pagamento: chi aderisce può scegliere di saldare il dovuto in un’unica soluzione oppure a rate fino a nove anni, con un massimo di 54 rate bimestrali. Ma attenzione, la decadenza dai benefici scatta in caso di mancato pagamento della rata unica o di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata. È possibile saltare una rata intermedia senza perdere l’agevolazione, ma non l’ultima.

Quali debiti rientrano nella rottamazione quinquies

Possono essere “rottamati” i carichi affidati alla riscossione relativi a imposte dichiarate ma non versate, emerse dai controlli automatici e formali dell’Agenzia delle Entrate, e i contributi previdenziali Inps, purché non derivino da accertamenti dell’ente. Rientrano inoltre le sanzioni per violazioni del Codice della strada date dalle Prefetture. Sono inclusi anche i debiti già inseriti in precedenti rottamazioni, qualora il contribuente sia decaduto dai benefici per mancato pagamento delle rate.

Cosa resta escluso dalla definizione agevolata della rottamazione quinquies

Non tutti i debiti fiscali possono essere sanati con la rottamazione quinquies. Restano fuori, i tributi locali, come Tari e Imu, così come il bollo auto. Sono escluse anche le multe stradali elevate dalla polizia locale dei Comuni, perché la misura riguarda solo le sanzioni affidate dalle Prefetture. Un altro punto chiave riguarda gli avvisi di accertamento: le somme richieste a seguito di attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate non rientrano nella rottamazione, che si applica esclusivamente agli omessi versamenti emersi dai controlli automatici e formali.

La domanda di adesione va presentata esclusivamente online entro il 30 aprile. Entro il 30 giugno, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà la comunicazione delle somme dovute, con l’esito della richiesta, il dettaglio degli importi e i moduli di pagamento. La prima rata, o l’unica soluzione in caso di pagamento in un’unica tranche, scade il 31 luglio. Chi sceglie la rateizzazione potrà distribuire il debito fino a 54 rate bimestrali (di minimo 100 euro l’una), con interessi al 3% annuo a partire dal 1 agosto.

Come si presenta la domanda di rottamazione quinquies e cosa succede dopo la domanda

La domanda può essere presentata solo online e riguarda il singolo carico, non necessariamente l’intera cartella. Chi accede all’area riservata con Spid, Cie o Cns trova già selezionabili i debiti ammessi rottamabili. Chi utilizza l’area pubblica deve compilare il form online, allegare un documento di riconoscimento e indicare un indirizzo email non Pec. Il sistema prevede un meccanismo di conferme via email, soprattutto per le domande presentate in area pubblica, con tempi stringenti per la convalida e il download delle ricevute.

Dopo la presentazione della domanda, non vengono avviate nuove procedure cautelari o esecutive sui debiti definibili e quelle già in corso vengono sospese, salvo le aste già aggiudicate. Restano invece validi eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti. È possibile includere nella domanda anche cartelle oggetto di contenzioso, a condizione di rinunciare alle relative cause.