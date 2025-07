Meloni ricevuta da Papa Leone XIV: dialogo su pace e rapporti bilaterali

L’incontro tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Papa Leone XIV si è svolto questa mattina nel Palazzo Apostolico Vaticano. All’udienza hanno partecipato anche il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, e Monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

Pace in Ucraina e Medio Oriente

Durante i colloqui, sono stati sottolineati gli sforzi comuni per promuovere la pace in Ucraina e in Medio Oriente. Particolare attenzione è stata dedicata all’assistenza umanitaria a Gaza, con l’intento di alleviare le sofferenze della popolazione locale.

Rapporti bilaterali e tematiche sociali

Oltre alle questioni internazionali, si è discusso anche di tematiche di interesse per la Chiesa e la società italiana. Sono stati affrontati argomenti relativi ai rapporti bilaterali tra Italia e Santa Sede, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione su temi di comune interesse.