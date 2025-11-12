Paris Jackson contro la droga: in un video impressionante mostra il suo setto nasale perforato.

Paris Jackson è una ragazza coraggiosa: non ha paura di mostrarsi per quello che è, anche quando la verità fa male. In un video su TikTok, la figlia di Michael Jackson e Debbie Rowe ha raccontato con disarmante sincerità una delle conseguenze più tangibili del suo passato con la cocaina: una perforazione del setto nasale che la accompagna da anni.

Nel filmato, la 27enne illumina l’interno della narice con la torcia del cellulare, mostrando la cavità che unisce i due lati del naso. «Mi sono resa conto di non aver mai affrontato questo argomento, ma a volte può essere molto evidente. Ho un fischio fortissimo che si sente quando respiro dal naso, e succede perché ho quello che si chiama “setto nasale perforato”», spiega. Poi, con un tono estremamente diretto, ammette: «È esattamente da dove pensate che provenga».

«Non fate uso di droghe»

La frase, a metà tra ironia e consapevolezza, racchiude tutto il percorso di rinascita della cantante e modella, che oggi è sobria da oltre cinque anni. «Non fate uso di droghe, ragazzi. Oppure fatelo, ognuno deve vivere le esperienze di cui ha bisogno nella vita. Non dirò a nessuno cosa fare, io non lo consiglio, perché mi ha rovinato l’esistenza».

La condizione di Paris potrebbe essere risolta con un’operazione chirurgica, ma la figlia di Michael Jackson ha deciso che non si sottoporrà ad alcun intervento: «Devi assumere antidolorifici per un’operazione del genere, e io non voglio rischiare di rompermi la testa con quella roba e di riavvicinarmi a quel mondo».

La rinascita di una figlia d’arte

Oggi Paris Jackson è una cantautrice, modella e attrice con un’identità forte e autonoma, lontana dall’ombra ormai passata della droga. Dopo anni di lotta contro le dipendenze e la depressione, oggi questa ragazza è diventata senza dubbio un simbolo di miglioramento personale e di autenticità.

L’ironia e il disincanto sono il suo modo di esorcizzare il dolore. Come quando, nel video, afferma con amaro sarcasmo: «Posso davvero infilarci uno spaghetto». Mostrare le proprie fragilità, come ha fatto Paris, non è segno di debolezza, ma di coraggio. Fare uso di droga, quello sì, è un segno di debolezza.