Papa Leone XIV e Re Carlo pregano insieme nella Cappella Sistina: un incontro storico tra Vaticano e monarchia britannica

Per la prima volta nella storia, un pontefice e un monarca britannico hanno pregato fianco a fianco. Papa Leone XIV e Re Carlo III si sono uniti in preghiera durante una funzione solenne nella Cappella Sistina, trasmessa in diretta dai media vaticani.

L’evento segna un momento di forte valore simbolico nei rapporti tra la Chiesa cattolica e la monarchia del Regno Unito. In quanto sovrano, Carlo III è il governatore supremo della Chiesa d’Inghilterra, istituita oltre cinque secoli fa da Enrico VIII dopo la separazione da Roma.

La cerimonia nella Cappella Sistina, cuore spirituale e artistico del Vaticano, rappresenta un passo storico nel dialogo ecumenico e nella diplomazia religiosa tra Londra e la Santa Sede.