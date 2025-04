Da Donald Trump a William d’Inghilterra, ecco chi ci sarà (e chi no) ai funerali di Papa Francesco

Il funerale di Papa Francesco, previsto per sabato 26 aprile 2025 alle ore 10 sul sagrato della Basilica di San Pietro, si preannuncia come uno dei momenti più solenni e partecipati della storia recente della Chiesa.

A pochi giorni dalla scomparsa del pontefice, il Vaticano è diventato il fulcro di un pellegrinaggio internazionale che coinvolge capi di Stato, monarchi, rappresentanti delle istituzioni e fedeli da ogni parte del mondo. Un ultimo saluto che va oltre il rito religioso, abbracciando il significato universale dell’eredità spirituale, culturale e politica lasciata da Jorge Mario Bergoglio.

I capi di Stato presenti al funerale

Tra i primi leader ad aver confermato la propria presenza, figura il presidente francese Emmanuel Macron, che ha interrotto la sua visita ufficiale nell’isola della Riunione per dichiarare pubblicamente l’intenzione di volare a Roma. «Saremo presenti ai funerali del Papa, come è giusto che sia» ha dichiarato in una conferenza stampa.

Anche Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, ha annunciato la sua partecipazione insieme alla moglie Melania, con un breve post. Dall’Argentina — patria natale di Papa Francesco, dove si terranno sette giorni di lutto nazionale — è atteso il presidente Javier Milei, mentre dall’Ucraina il presidente Volodymyr Zelensky ha fatto sapere che sarà presente «per rendere omaggio a un uomo di fede che ha sempre cercato la pace anche nei tempi più bui».

L’Italia sarà rappresentata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dall’Unione Europea, invece, arriverà la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che in una nota ufficiale ha ricordato «la forza morale e la visione umana del pontefice, capace di costruire ponti nei momenti di maggiore tensione geopolitica». Insieme a lei, la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa.

Presenti anche il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, insieme alla moglie Janja, così come il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier insieme alla delegazione guidata dal cancelliere Olaf Scholz. Anche il premier britannico Keir Starmer parteciperà al funerale del Papa, così come il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, accompagnato dal primo ministro Luís Montenegro, il Presidente del Parlamento, José Pedro Aguiar-Branco, e il ministro degli Esteri, Paulo Rangel.

La Svizzera sarà rappresentata dalla presidente Karin Keller-Sutter, mentre Lettonia, Lituania e Romania invieranno i rispettivi presidenti e rappresentanti istituzionali. Anche José Ramos-Horta, presidente di Timor Est, giungerà in Vaticano, accompagnato dal ministro degli Esteri.

Le delegazioni di Russia e Cina

Da Mosca, il Cremlino ha reso noto che il presidente Vladimir Putin non parteciperà personalmente, ma sarà inviata una delegazione ufficiale a rappresentare la Federazione Russa. Il governo cinese, invece, pur mantenendo una linea prudente, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa del pontefice, sottolineando l’importanza di proseguire il dialogo aperto con la Santa Sede.