Papa Francesco, ecco come è morto il Pontefice

La domanda che milioni di fedeli si pongono è una sola: come è morto Papa Francesco? Il Pontefice si è spento all’età di 88 anni nella sua residenza di Casa Santa Marta, in Vaticano. A causarne la morte, secondo le fonti ufficiali, sarebbe stato un ictus emorragico, una delle forme più gravi e improvvise di incidente cerebrovascolare.

Papa Francesco, al secolo Jorge Mario Bergoglio, si è svegliato regolarmente alle 6 del mattino. I collaboratori lo hanno trovato in condizioni stabili, anche se visibilmente provato. Alle 7, tuttavia, ha accusato un improvviso malore. I medici del Vaticano sono intervenuti tempestivamente, ma alle 7:35 il Pontefice è stato dichiarato morto.

La causa della morte: un ictus in un quadro già compromesso

Il malore che ha colpito Papa Francesco è stato un ictus emorragico, probabilmente causato da una grave fragilità vascolare unita a problemi cardiocircolatori. Il cuore del Santo Padre era stato messo a dura prova da un ricovero durato 37 giorni per una polmonite bilaterale. Le sue condizioni generali erano già compromesse da settimane.

Secondo gli esperti, l’ictus emorragico avviene quando un vaso sanguigno si rompe, causando un’emorragia cerebrale. È una patologia ad alto rischio, con conseguenze spesso fatali, soprattutto in presenza di patologie croniche. Il quadro clinico del Papa comprendeva ipertensione, problemi respiratori e un apparato cardiocircolatorio fragile.

Una salute segnata da problemi respiratori fin dalla giovinezza

Papa Francesco conviveva da anni con problemi respiratori. A soli 21 anni gli era stata rimossa una parte del polmone, come lui stesso aveva raccontato. Anche da anziano era frequentemente sottoposto a cure per bronchiti, infezioni e difficoltà respiratorie. Negli ultimi giorni era stato ricoverato al Policlinico Gemelli per tre gravi crisi respiratorie. I medici avevano previsto una fase di recupero con ventilazione assistita, ma Bergoglio aveva scelto di non rinunciare ai suoi impegni.

L’ultimo giorno di Papa Francesco: incontri e appelli alla pace

Nonostante la fragilità, Papa Francesco ha vissuto fino all’ultimo il suo ruolo con impegno e dedizione. Solo il giorno prima della morte aveva incontrato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Nei giorni precedenti aveva ricevuto anche re Carlo III e altri capi di Stato. Durante il tradizionale bagno di folla domenicale, alcuni fedeli avevano notato segni evidenti di affaticamento: un respiro più corto, un irrigidimento del braccio, un collaboratore che gli massaggiava le spalle.

Il Papa, però, ha voluto lasciare un ultimo messaggio al mondo. Quel giorno, il suo appello alla pace è risuonato forte, più della fatica e della malattia.