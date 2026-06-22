Mondiali 2026: il trucco per avere i biglietti «gratis» delle partite

Nonostante la triste assenza (per la terza volta consecutiva) dell’Italia alla manifestazione, il Mondiale 2026 mantiene il suo fascino unico. La nazionale è molto diversa da una squadra di club: il fatto di rappresentare il proprio Paese aggiunge una motivazione aggiuntiva che dà spesso luogo a prestazioni eroiche, insperate, talvolta persino a vittorie apparentemente impossibili.
Per questo, i tifosi di tutto il mondo si radunano in massa per vivere in loco questo tipo di emozioni irripetibili. Trovare un alloggio e un biglietto per la Coppa del Mondo in un colpo solo è la nuova scommessa di Airbnb. Nelle 16 città del torneo, diversi host stanno offrendo ingressi gratuiti per i match a chi prenota nella loro struttura. L’iniziativa vanta oltre 1.300 tagliandi disponibili per soggiorni selezionati (a partire da una media di 385 dollari a notte), coprendo l’intero calendario dell’evento: dalle sfide della fase a gironi fino alla finalissima di New York/New Jersey.
L’offerta di Airbnb in vista dei Mondiali 2026
«Gli host non si limitano a offrire un alloggio: aiutano gli ospiti a vivere una destinazione in modo autentico», afferma Dave Stephenson, Chief Business Officer di Airbnb. «Per la Coppa del Mondo, alcuni di loro stanno rendendo questa esperienza ancora più speciale, regalando a tifosi e appassionati tutta l’emozione della competizione calcistica più attesa di sempre».
I soggiorni con biglietti inclusi sono già disponibili per la fase a gironi e gli ottavi di finale. Man mano che la competizione entra nel vivo, nuove opportunità di prenotazione si apriranno partita dopo partita:
• Ottavi di finale – dal 18 giugno (Philadelphia, Houston, New York/New Jersey, Mexico City, Dallas e Seattle)
• Quarti di finale – dal 1° luglio (Boston, Los Angeles, Miami e Kansas City)
• Semifinali – dal 9 luglio (Dallas e Atlanta)
• Finale – dal 16 luglio (New York/New Jersey)
Per prenotare è sufficiente cercare un alloggio nelle città ospitanti durante le date delle partite: gli annunci partecipanti sono facilmente riconoscibili dall’icona a forma di pallone nella pagina dell’annuncio. I biglietti sono inclusi per tutti gli ospiti della prenotazione, fino a un massimo di 6 persone, e dopo la conferma del soggiorno gli host condivideranno le informazioni necessarie per accedervi.