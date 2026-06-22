Mondiali 2026: il trucco per avere i biglietti «gratis» delle partite

Nonostante la triste assenza (per la terza volta consecutiva) dell’Italia alla manifestazione, il Mondiale 2026 mantiene il suo fascino unico. La nazionale è molto diversa da una squadra di club: il fatto di rappresentare il proprio Paese aggiunge una motivazione aggiuntiva che dà spesso luogo a prestazioni eroiche, insperate, talvolta persino a vittorie apparentemente impossibili.

Per questo, i tifosi di tutto il mondo si radunano in massa per vivere in loco questo tipo di emozioni irripetibili. Trovare un alloggio e un biglietto per la Coppa del Mondo in un colpo solo è la nuova scommessa di Airbnb. Nelle 16 città del torneo, diversi host stanno offrendo ingressi gratuiti per i match a chi prenota nella loro struttura. L’iniziativa vanta oltre 1.300 tagliandi disponibili per soggiorni selezionati (a partire da una media di 385 dollari a notte), coprendo l’intero calendario dell’evento: dalle sfide della fase a gironi fino alla finalissima di New York/New Jersey.

L’offerta di Airbnb in vista dei Mondiali 2026