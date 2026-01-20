Moda Uomo: è il momento di Parigi

Parte oggi pomeriggio la Paris Fashion Week. Secondo il calendario ufficiale diffuso dalla FHCM-Fédération de la Haute Couture et de la Mode, questa stagione gli show saranno 35, inclusi i debutti di Jeanne Friot e di Magliano, cui si aggiungono 32 presentazioni. Ad aprire i lavori Meta Campania Collective, mentre a chiudere, per la prima volta, sarà Simon Porte Jacquemus con la sua linea eponima negli spazi del Musée National Picasso. E se oggi sarà la volta anche per la nuova prova di Pharrel Williams per Louis Vuitton, c’è il rischio che a rubare la scena sia Pierpaolo Piccioli da Balenciaga. La maison di Kering, infatti, attraverso Instagram ha svelato alcuni look e le nuove collaborazioni con Manolo Blahnik e NBA, scatenando l’hype tra gli addetti ai lavori. Tra gli appuntamenti da non perdere, poi, la seconda collezione per l’uomo disegnata da Jonathan Anderson per Dior, l’ultima collezione di Véronique Nichanian per Hermès – a sostituirla dopo 37 anni sarà la designer Grace Wales Bonner- e Kidsuper che, stando agli spoiler social, dovrebbe svelare un’importante collaborazione con Jordan. Rientrano in calendario big come Yohji Yamamoto, Comme des Garçons, Junya Watanabe e Rick Owens, mentre sono assenti Saint Laurent, Kenzo, Lanvin e Loewe che ha scelto la formula co-ed a marzo per svelare il debutto del tandem Jack McCollough-Lazaro Hernandez.