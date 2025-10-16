Markus Söder incontra Pier Silvio Berlusconi: firmato un Memorandum tra MFE e il Governo della Baviera

Il primo ministro bavarese Markus Söder e Pier Silvio Berlusconi hanno firmato a Monaco un Memorandum tra MFE–MEDIAFOREUROPE e il Governo della Baviera per rafforzare il polo dei media, l’innovazione e l’intelligenza artificiale in Germania ed Europa

Il Primo Ministro dello Stato Federale di Baviera, Dr. Markus Söder, ha incontrato oggi Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato di MFE – MEDIAFOREUROPE, presso la Cancelleria di Stato Bavarese a Monaco.

Nel corso dell’incontro, le due parti hanno firmato un Memorandum of Understanding con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione industriale e territoriale, in particolare nei settori della produzione di contenuti, innovazione nei media, tecnologia, industrie creative e sviluppo delle competenze.

Söder e Berlusconi hanno sottolineato l’importanza di Monaco come principale hub europeo dei media e dell’intrattenimento, ribadendo il valore di un’industria mediatica locale forte, in grado di generare formati originali e nuovi linguaggi narrativi. Centrale anche il ruolo dell’informazione, da garantire secondo i più alti standard editoriali, nel rispetto del pluralismo e dell’indipendenza.

MFE ha ribadito la volontà di mantenere una quota significativa di informazione e contenuto locale, sostenendo la produzione di news regionali di ProSiebenSat.1 e proseguendo con le finestre informative regionali.

Il Memorandum definisce i principi per favorire un ecosistema mediatico bavarese dinamico e competitivo. MFE intende consolidare Monaco/Unterföhring come sede centrale per le attività nel mercato DACH, trasformandola in un “Centro di Eccellenza” dedicato a intelligenza artificiale, streaming e tecnologie pubblicitarie (ad-tech).

Pier Silvio Berlusconi, CEO di MFE-MEDIAFOREUROPE, ha dichiarato: «Ringrazio il Governo della Baviera e il Presidente Söder per il sostegno e per lo spirito di collaborazione che hanno reso possibile questa intesa. Per MFE è un passo importante e concreto, che conferma la nostra volontà di lavorare in Baviera e di investire nel futuro di ProSiebenSat.1. MFE nei Paesi in cui già opera ha sempre garantito etica imprenditoriale, pluralismo, libertà d’informazione, tutela occupazionale. E alla luce di questa nuova sfida ci impegniamo a farlo con ancora maggiore senso di responsabilità. Il nostro obiettivo è costruire un gruppo europeo solido e competitivo, capace di crescere nel rispetto delle sue radici e, al tempo stesso, di affrontare le complessità del mercato globale. Monaco e Unterföhring sono e resteranno il cuore del nostro lavoro nel mondo tedesco. Vogliamo offrire contenuti di qualità, contenuti identitari, prodotti su misura per il pubblico nazionale. Qui vogliamo investire in tecnologia, innovazione, produzione di contenuti e nuove competenze per rilanciare e far crescere ProSiebenSat.1 in Germania e in Europa e rafforzare il ruolo di MFE.»

Il Primo Ministro Dr. Markus Söder ha aggiunto: «Oggi è una giornata importante per la Baviera come sede dei media. Ora è chiaro: ProSiebenSat.1 rimarrà a Monaco sul lungo periodo, anche con i nuovi proprietari MFE-MEDIAFOREUROPE. Il Governo dello Stato della Baviera accoglie espressamente con favore questa decisione di carattere sostenibile. Il mantenimento della sede è di grande importanza per un paesaggio mediatico vivace e garantisce posti di lavoro fondamentali. Entrambi sono una priorità assoluta per il governo statale. In tempi di fake news, i contenuti e le notizie prodotti a livello locale hanno un valore particolarmente rilevante. Questo ambito sarà ulteriormente ampliato in futuro a Unterföhring. Allo stesso tempo, in Baviera sorgerà per il Gruppo un nuovo hub dedicato all’intelligenza artificiale e all’innovazione. Questo si inserisce perfettamente nel ruolo della Baviera come motore di innovazione. Siamo una delle principali sedi dei media, con un totale di circa 100 emittenti radiofoniche e televisive private locali, migliaia di dipendenti e un fatturato di circa sei miliardi di euro.»

L’incontro conferma la volontà condivisa di promuovere la Baviera come hub europeo dei media e della produzione audiovisiva, rafforzando la cooperazione tra istituzioni pubbliche e industria privata per sostenere l’innovazione e garantire un panorama mediatico europeo solido e diversificato.