Usa-Cina, studio shock: servono 500 nuovi caccia e bombardieri per vincere una guerra nel Pacifico

Un recente studio del Mitchell Institute for Aerospace Studies, quotata organizzazione statunitense con sede ad Arlington (Virginia), sostiene che l’Aeronautica Militare degli Usa dovrebbe acquisire almeno altri 500 velivoli tra caccia e bombardieri di sesta generazione, ovvero molto più di quanto già pianificato, per poter prevalere in un’ipotetica guerra contro la Cina. Nel documento intitolato “Attacco strategico: mantenere la capacità dell’Aeronautica di negare risultati ai nemici”, gli esperti dell’Istituto sostengono che l’Aeronautica Militare abbia bisogno di almeno 300 caccia F-47 di nuova generazione e di almeno 200 bombardieri a bassa visibilità B-21 Raider per contrastare le forze della Repubblica Popolare. Al momento, sempre che il programma NGAD si concretizzi, l’Usaf ha manifestato l’intenzione di acquistare almeno 185 esemplari di F-47 dalla Boeing e di cento B-21 prodotti dalla Northrop Grumman. Praticamente la metà di quanti ne servirebbero. L’ex pilota di F-16 e direttrice della ricerca del Mitchell Institute, la professoressa Heather Penney, ha avvertito che le passate guerre statunitensi, come quelle di Corea e Vietnam, e l’attuale guerra dell’Ucraina contro l’invasione russa, hanno dimostrato che le forze armate che non possono colpire basi nemiche e altri rifugi dal cielo rischiano di cadere in lunghe guerre di logoramento, simili alla guerra di trincea. E che senza una flotta da combattimento significativamente potenziata in grado di proiettare una potenza aerea a lungo raggio, gli Stati Uniti potrebbero trovarsi in un pericolo simile contro la Cina. La Penney ha affermato: “La Cina sta deliberatamente sviluppando le capacità per fare dell’intero Pacifico occidentale il suo dominio, ma sappiamo dalla storia che permettere a un avversario di avere questo tipo di postura gli permette di vincere, ed è la ricetta per la nostra sconfitta”. Secondo la ex pilota con nell’operazione Martello di mezzanotte, condotta dagli Usa contro i siti nucleari iraniani, l’Usaf ha impiegato praticamente l’intera flotta di bombardieri antiradar B-2 Spirit disponibili. E se l’Iran avesse abbattuto uno di quei B-2, ha aggiunto Penney, l’Aeronautica Militare non avrebbe potuto sostituirli, né avrebbe potuto svolgere una missione simile il giorno successivo qualora fosse stato necessario un secondo attacco. “E se gli Stati Uniti si fossero trovati in un conflitto con la Cina o un’altra grande potenza regionale”, spiega Penney, “l’Usaf avrebbe dovuto affrontare una minaccia molto più pericolosa dell’Iran, con difese aeree significativamente migliori. Senza una riserva di aerei da combattimento sufficientemente ampia gli Usa potrebbero dover rimanere al di fuori delle difese aeree cinesi e astenersi da attacchi più audaci per evitare di perdere aerei insostituibili, ma una strategia conservativa come questa può non essere sufficiente per vincere né per dissuadere la Cina dal condurre un primo attacco contro Taiwan.

“Se la Cina non vede alcun rischio per la propria patria, popolazione e infrastrutture, può permettersi di perdere parte di queste risorse al limite, perché sa di poterci tenere a bada. Questo erode davvero la nostra capacità di impedirgli di intraprendere questo tipo di azioni aggressive”.

Penney e il Mitchell Institute hanno sostenuto che anche l’Aeronautica Militare deve adottare misure provvisorie per mantenere la propria potenza aerea da combattimento fino a quando B-21 e F-47 non saranno operativi in ​​numero significativo

Ciò significa astenersi dal ritirare qualsiasi bombardiere B-1 Lancer o B-2 di vecchia generazione finché l’Aeronautica Militare non avrà almeno 100 B-21 a disposizione, si legge nel rapporto del Mitchell Institute. E l’istituto ha chiesto al Congresso e al Pentagono di fornire all’Aeronautica Militare finanziamenti sufficienti per accelerare l’acquisizione del B-21.

E l’Aeronautica Militare deve incrementare l’approvvigionamento del caccia F-35A Joint Strike Fighter di quinta generazione, dell’F-15EX Eagle II e dei gregari di droni autonomi che l’esercito chiama velivoli da combattimento collaborativi, ha affermato Penney.

Ciò significa acquistare 74 F-35A e 24 F-15EX ogni anno per iniziare a invertire decenni di tagli alla forza, ha affermato.

“L’Aeronautica Militare deve invertire la crisi dei caccia e acquistare F-35 e F-15EX al prezzo massimo: basta con il ‘disinvestire per investire’”, ha affermato Penney, riferendosi alla strategia dell’Aeronautica Militare di ritirare i velivoli più vecchi per liberare fondi per lo sviluppo di nuovi velivoli. “L’Aeronautica Militare deve ricapitalizzare i suoi caccia con un tasso di cambio almeno uno a uno [sostituendo ogni aereo ritirato con un impennaggio di nuova acquisizione], aumentando al contempo la sua forza con aerei da combattimento collaborativi”.

Il Mitchell Institute sostiene inoltre che l’Aeronautica Militare dovrebbe avere una forza di bombardieri di almeno 300 velivoli. Con 76 B-52 Stratofortress risalenti alla Guerra Fredda nella flotta dell’Aeronautica Militare, destinati a massicci aggiornamenti, ciò significherebbe che l’Aeronautica Militare dovrebbe acquistare almeno 224 B-21 per raggiungere l’obiettivo di Mitchell. L’Aeronautica Militare prevede di ritirare tutti i B-1 e B-2 nel prossimo decennio e di schierare una flotta di due bombardieri.