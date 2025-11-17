Louis Vuitton svela le nuove destinazioni di Fashion Eye

lunedì 17 novembre 2025

Barbara Rodeschini
Barbara Rodeschini
Il viaggio della maison attraverso la progettualità contemporanea fa tappa in Svezia con il lavoro di Julia Hetta e in India con i collage di Bharat Sikka

Si aggiungono due nuovi capitoli a Fashion Eye, la collezione di album fotografici firmata Louis Vuitton. Svelati in anteprima durante l’ultima edizione di Paris Photo, i nuovi portfolio celebrano l’arte del viaggio attraverso gli obiettivi della nuova generazione di reporter. Due le destinazioni scelte: la Svezia e l’India. Nel dettaglio, il paese scandinavo è raccontato attraverso le polaroid di Julia Hetta, che documentano la natura selvaggia e poetica del polo; l’India, invece, focalizza l’attenzione sulla regione del Rajasthan con gli scatti e i collage di Bharat Sikka, che sfidano i miti e gli stereotipi di una nazione continente. Non solo, ogni titolo di Fashion Eye è da solo un’opera d’arte da collezionare: ogni tipo di carta o rilegatura, layout e spesso anche la tecnica di stampa usata, si adeguano alla tradizione artigianale e si adattano al titolo in questione. Un libro è soprattutto il lavoro di un autore, un designer e un tipografo.

Oggetti per cultori dell’immagine, ma anche per appassionati della contemporaneità, la collana firmata Louis Vuitton, racconta il viaggio, tema centrale nella storia della maison, attraverso lo sguardo e la sensibilità dei fotografi più interessanti, spaziando dai big name agli emergenti, che regalano angolature inedite e mai banali sull’avanguardia e sulla ricerca.

