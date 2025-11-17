Louis Vuitton svela le nuove destinazioni di Fashion Eye

Si aggiungono due nuovi capitoli a Fashion Eye, la collezione di album fotografici firmata Louis Vuitton. Svelati in anteprima durante l’ultima edizione di Paris Photo, i nuovi portfolio celebrano l’arte del viaggio attraverso gli obiettivi della nuova generazione di reporter. Due le destinazioni scelte: la Svezia e l’India. Nel dettaglio, il paese scandinavo è raccontato attraverso le polaroid di Julia Hetta, che documentano la natura selvaggia e poetica del polo; l’India, invece, focalizza l’attenzione sulla regione del Rajasthan con gli scatti e i collage di Bharat Sikka, che sfidano i miti e gli stereotipi di una nazione continente. Non solo, ogni titolo di Fashion Eye è da solo un’opera d’arte da collezionare: ogni tipo di carta o rilegatura, layout e spesso anche la tecnica di stampa usata, si adeguano alla tradizione artigianale e si adattano al titolo in questione. Un libro è soprattutto il lavoro di un autore, un designer e un tipografo.

Oggetti per cultori dell’immagine, ma anche per appassionati della contemporaneità, la collana firmata Louis Vuitton, racconta il viaggio, tema centrale nella storia della maison, attraverso lo sguardo e la sensibilità dei fotografi più interessanti, spaziando dai big name agli emergenti, che regalano angolature inedite e mai banali sull’avanguardia e sulla ricerca.