Litfiba: ritorno al futuro con il tour dedicato al disco cult “17 Re”

Ci sono dischi che non invecchiano perché sono artisticamente rilevanti e perché non erano fin dal origini musica da consumo veloce. 17 Re dei Litfiba, uno dei migliori rock album italiani di sempre era pervaso da una creatività speciale e da un sound unico in bilico tra le new wave e le suggestioni del progressive rock made in Italy. Un contenitore di suoni ed atmosfere che hanno elevato il sound della band fiorentina ad un altro livello.
Nel 2026, 17 Re compie quarant’anni e per celebrare l’anniversario i Litfiba tornano in formazione originale per una serie di concerti lungo tutta l’Italia. È l’occasione per riascoltare un disco cult che ha lasciato il segno:. pubblicato come album doppio, 17 Re fa parte della cosiddetta Trilogia delle vittime del potere insieme a Desaparecido e Litfiba 3. Sul palco insieme a Piero Pelù e Ghigo Renzulli ci saranno gli “storici” Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo.
Le date del tour:
27 giugno Perugia – Umbria Che Spacca Festival
30 giugno Padova – Sherwood Festival
02 luglio Bari – Fiera del Levante
04 luglio Pescara – Terrasound Festival, Porto Turistico
07 luglio Milano – Kozel Carroponte
09 luglio Villafranca (VR) – Villafranca Festival 2026, Castello Scaligero
11 luglio Asti – AstiMusica, Piazza Alfieri
14 luglio Genova – Altraonda Festival
16 luglio Roma – Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle
18 luglio Servigliano (FM) – NoSound Fest, Parco della Pace
21 luglio Bologna – Sequoie Music Park
23 luglio Firenze – Prato delle Cornacchie
25 luglio Cosenza – Rendano Arena, Piazza XV Marzo
28 luglio Napoli – Arena Flegrea
01 agosto Alghero – Alguer Summer Festival, Anfiteatro Ivan Graziani
04 agosto Catania – Villa Bellini
07 agosto Melpignano (LE) – Sei Festival, Piazza Avantaggiato
11 agosto Palmanova (UD) – Estate di Stelle, Piazza Grande
13 agosto Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live
15 agosto Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay