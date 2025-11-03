Litfiba: ritorno al futuro con il tour dedicato al disco cult “17 Re”

Ci sono dischi che non invecchiano perché sono artisticamente rilevanti e perché non erano fin dal origini musica da consumo veloce. 17 Re dei Litfiba, uno dei migliori rock album italiani di sempre era pervaso da una creatività speciale e da un sound unico in bilico tra le new wave e le suggestioni del progressive rock made in Italy. Un contenitore di suoni ed atmosfere che hanno elevato il sound della band fiorentina ad un altro livello.

Nel 2026, 17 Re compie quarant’anni e per celebrare l’anniversario i Litfiba tornano in formazione originale per una serie di concerti lungo tutta l’Italia. È l’occasione per riascoltare un disco cult che ha lasciato il segno:. pubblicato come album doppio, 17 Re fa parte della cosiddetta Trilogia delle vittime del potere insieme a Desaparecido e Litfiba 3. Sul palco insieme a Piero Pelù e Ghigo Renzulli ci saranno gli “storici” Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo.

Le date del tour:

27 giugno Perugia – Umbria Che Spacca Festival

30 giugno Padova – Sherwood Festival

02 luglio Bari – Fiera del Levante

04 luglio Pescara – Terrasound Festival, Porto Turistico

07 luglio Milano – Kozel Carroponte

09 luglio Villafranca (VR) – Villafranca Festival 2026, Castello Scaligero

11 luglio Asti – AstiMusica, Piazza Alfieri

14 luglio Genova – Altraonda Festival

16 luglio Roma – Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle

18 luglio Servigliano (FM) – NoSound Fest, Parco della Pace

21 luglio Bologna – Sequoie Music Park

23 luglio Firenze – Prato delle Cornacchie

25 luglio Cosenza – Rendano Arena, Piazza XV Marzo

28 luglio Napoli – Arena Flegrea

01 agosto Alghero – Alguer Summer Festival, Anfiteatro Ivan Graziani

04 agosto Catania – Villa Bellini

07 agosto Melpignano (LE) – Sei Festival, Piazza Avantaggiato

11 agosto Palmanova (UD) – Estate di Stelle, Piazza Grande

13 agosto Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live

15 agosto Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay