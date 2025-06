L’inganno dell’intelligenza artificiale – Panorama in edicola

L’intelligenza artificiale che ci inganna, Salis e Lucano: stelle cadenti, se Hezbollah è nei nostri atenei, il ricco matrimonio italiano di Jeff Bezos, la nuova ossessione per le proteine. Questo e molto altro nel numero in edicola dal 18 giugno

«In Gran Bretagna hai diritto a cambiare sesso a spese del Servizio sanitario pubblico e se vuoi accelerare la tua dipartita dal mondo la legge ti consente di ottenere «la dolce morte» a carico dello Stato. Però, se sei obeso, gli ospedali possono rifiutare di impiantarti una protesi all’anca o al ginocchio perché è colpa tua se hai problemi di deambulazione: dovevi mangiare di meno. Un drogato può ottenere assistenza medica e pure qualche farmaco per contenere la dipendenza, chi è grasso no…»

Intelligenza micidiale

Ogni giorno di più ci affidiamo a software che rispondono, consigliano, inducono a scelte anche importanti. Ma sono capaci di danneggiarci o disubbidirci, pur di sopravvivere.

Per la Salis e Lucano pacchia finita

Entro la fine del mese la pasionaria delle occupazioni può vedersi togliere l’immunità dal voto dell’Europarlamento. Invece il sindaco di Riace, capo ultras dell’immigrazione, rischia la decadenza dal ruolo per mano del Tribunale civile.

Se Hezbollah è nei nostri atenei

Nelle università aumentano gli iscritti cinesi e iraniani. E a Genova risulta che fino al 2024 un dottorando di origine libanese, sciita, avesse un contratto da assistente. Peccato che fosse uno dei figli di Hussein Ahmad Karaki, indicato dai servizi argentini come capo della organizzazione militare islamica in America latina.

Il mio grosso e ricco matrimonio italiano

Lo scorso anno più di 15 mila coppie straniere hanno sborsato oltre un miliardo di euro per coronare il loro sogno d’amore nel nostro Paese. Un trend in crescita tra vip e influencer che non badano a spese (pazze).

Proteine, l’ultima ossessione

Partita dagli Stati Uniti, è arrivata anche in Italia la moda dei cibi arricchiti. Una corsa da 50 miliardi di dollari spinta soprattutto dai più giovani, influenzati nelle loro scelte alimentari da tiktoker e serie televisive. Ma gli esperti frenano e consigliano di non abusare di questi prodotti addizionati che possono fare danni all’organismo.