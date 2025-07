L’eterno ritorno al vitalizio – Panorama in edicola

Vitalizi, il grande ritorno; Messa in latino, partita riaperta; Trump affonda il dollaro; Base sulla Luna: ritorno al futuro; Trap al femminile (senza freni). Questo e molto altro nel numero in edicola dal 16 luglio

L’editoriale del direttore

«Da sempre sono affascinato dall’origine delle notizie. Nel senso che mi appassiona scoprire come nascano certi titoli e come sia facile alimentare l’allarmismo partendo da notizie false. Prendete a esempio il caldo-killer (i giornali hanno il gusto macabro di affibbiare responsabilità criminali sia all’aumento di temperatura che all’abbassamento, fenomeni naturali che però di volta in volta vengono trasformati in assassini seriali)…»

Sfoglia il numero in edicola e abbonati

Di nuovo a caccia di vitalizi

Più di mille ex deputati vogliono la restituzione integrale dell’assegno tagliato. Tra di loro ex premier, presidenti di Regione, pornostar, musicisti. Hanno beneficiato di un meccanismo per cui a fronte di mini-versamenti hanno incassato cifre anche dieci volte superiori. Ma fanno le vittime.

I fan della messa in latino sperano nella zampata di papa Leone

Una recente inchiesta giornalistica ha svelato i magheggi con cui Bergoglio ha affossato il rito tridentino, riabilitato da Ratzinger. La motivazione addotta da Francesco era l’ostilità dei vescovi, cosa però smentita nei fatti. Ora la palla passa al nuovo pontefice, che ha la missione di ricucire la Chiesa.

L’estate del mini dollaro

Altro che dazi. Il vero obiettivo di Donald Trump è indebolire stabilmente la moneta americana rispetto all’euro per spingere le sue esportazioni in Europa. E anche la “guerra” alla Cina e la riduzione dell’impegno militare fan parte di tale disegno.

Base Luna, il progetto segreto che torna di moda

Nel 1959 gli Usa volevano creare un avamposto militare sul satellite per frenare le mire russe. Intento cestinato perché troppo caro. Oggi, però, l’interesse si è riacceso: lo spazio ormai è la futura linea del fronte nelle contese tra Stati.

Le cattive ragazze della trap

Giovani, disinibite e molto seguite sui social, come i colleghi maschi infarciscono i testi delle canzoni con riferimenti a droga, alcol e violenza. E i loro video girano indisturbati.