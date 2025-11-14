Legge sull’obesità, una conquista italiana

La scorsa settimana nell’ambito del convegno La Legge sull’obesità: il modello italiano best case nel mondo, promosso da American Chamber of Commerce in Italy in collaborazione con il Centro studi americani, e con il supporto non condizionato di Lilly, Simone Crolla, consigliere delegato di AmCham Italy, ha annunciato la costituzione di COTA12, Cardiovascular & Obesity Tackling Alliance.

La nuova legge italiana sull’obesità

Recentemente è stata approvata in Italia una legge che riconosce ufficialmente l’obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante, inserendo tra gli obiettivi nazionali il rafforzamento della prevenzione, della diagnosi e della cura in modo integrato e sistemico.

La normativa prevede l’istituzione, presso il ministero della Salute, di un Osservatorio di monitoraggio, l’accesso dei pazienti alle prestazioni già contenute nei Lea e definisce gli obiettivi del Fondo Obesità, sui quali le Regioni saranno chiamate a sviluppare interventi specifici nei campi della prevenzione, della sensibilizzazione, della lotta allo stigma e della formazione degli operatori sanitari.

Il riconoscimento dell’obesità nel Piano nazionale della cronicità

Inoltre, con la recente intesa in Conferenza Stato-Regioni sul Piano nazionale della cronicità, l’obesità è stata ufficialmente riconosciuta come patologia cronica prioritaria, con obiettivi chiari per migliorare la gestione della cura sul territorio.

Tra questi, la definizione di linee guida per i Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (Pdta), il monitoraggio della loro implementazione e l’ottimizzazione della rete dei centri.

Leadership italiana nel contesto internazionale

L’Italia ha così assunto una posizione di leadership internazionale, riconoscendo una patologia per troppo tempo trascurata e definendo un quadro di tutele sanitarie per milioni di pazienti attraverso un approccio strategico.

Le parole di Lilly sull’alleanza

«L’Italia ha compiuto un passo decisivo riconoscendo l’obesità come una priorità di salute pubblica: sia attraverso l’approvazione di una legge ad hoc, che attraverso l’inserimento della patologia nel Piano nazionale cronicità» ha dichiarato Federico Villa, Ass. vice president corporate affairs & patient access Lilly Italy Hub (foto).

«Ora è il momento di rafforzare la collaborazione tra istituzioni nazionali e regionali con la comunità scientifica e le associazioni dei pazienti, per trasformare questo indirizzo normativo in azioni concrete per i cittadini. Come Lilly, continueremo a sostenere il Sistema Salute con la nostra innovazione nella ricerca e accogliamo con entusiasmo la costituzione di un’alleanza trasversale e internazionale che intende rendere il Modello Italia sull’obesità un benchmark di cooperazione e innovazione nelle politiche sanitarie».

Nasce COTA12: l’alleanza internazionale

COTA12 – Cardiovascular & Obesity Tackling Alliance è un’alleanza permanente guidata da AmCham Italy, che vedrà il coinvolgimento di 12 Paesi – l’Italia e 11 Paesi dell’Europa centro-orientale – con uno sguardo rivolto a un futuro transatlantico.

L’iniziativa mira a portare l’esempio italiano nel mondo, promuovere la cooperazione e costruire uno standard e una strategia di policy nella lotta all’obesità.

Verso l’agenda 2030

L’Alleanza riunirà delegazioni di istituzioni, pazienti, comunità scientifica e media per tracciare un’agenda 2030 di obiettivi condivisi.