La Cina supera gli Stati Uniti: è il Paese con più miliardari al mondo

Il nuovo baricentro della ricchezza globale parla sempre più asiatico. Secondo la Hurun Global Rich List 2026, la Cina è oggi il Paese con il maggior numero di miliardari al mondo: 1.110 contro i 1.000 degli Stati Uniti. Un sorpasso simbolico, ma anche economico e geopolitico, che racconta molto più di una semplice classifica di patrimoni.

La fotografia, aggiornata al 15 gennaio 2026, mostra un mondo in cui la ricchezza estrema continua a concentrarsi in pochi grandi poli. Cina e Stati Uniti, insieme, ospitano più della metà dei miliardari globali. Dietro di loro c’è l’India, terza con 308 miliardari, ormai stabilmente davanti a qualsiasi Paese europeo. Poi arrivano Germania, Regno Unito, Svizzera, Russia, Brasile, Canada e Italia, che entra nella top ten con 73 miliardari.

Il dato non dice soltanto dove vivono i più ricchi. Dice dove si stanno spostando capitali, imprese, potere industriale e ambizione tecnologica. E dice anche che il vecchio asse della ricchezza occidentale non è più l’unico centro del mondo.

La Cina torna capitale mondiale dei miliardari

La notizia più forte della classifica 2026 è il sorpasso della Cina sugli Stati Uniti. Con 1.110 miliardari, Pechino torna in testa alla graduatoria globale e supera Washington, ferma a quota 1.000. Una distanza non enorme nei numeri assoluti, ma enorme nel significato.

Secondo Hurun, il 75% dei miliardari cinesi presenti oggi in classifica non compariva nell’elenco dieci anni fa. È questo il dato che più di tutti racconta la velocità della trasformazione. La ricchezza cinese non è soltanto cresciuta: è stata rimescolata, prodotta, moltiplicata da nuovi settori, nuove imprese, nuovi protagonisti.

La Cina arriva a questo primato nonostante le fragilità note della sua economia, dal rallentamento della crescita alle difficoltà del mercato immobiliare. Ma proprio questa apparente contraddizione rende il dato ancora più interessante. La macchina cinese della creazione di ricchezza non si è fermata. Ha cambiato forma, spostandosi verso tecnologia, industria avanzata, manifattura evoluta, consumi interni e nuovi campioni privati.

Gli Stati Uniti restano una potenza della ricchezza

Il sorpasso cinese non significa, però, declino americano. Gli Stati Uniti restano uno dei centri più importanti della ricchezza globale. Mille miliardari sono un numero che nessun altro Paese, Cina esclusa, riesce nemmeno ad avvicinare.

Il peso americano continua a poggiare su mercati finanziari profondissimi, un ecosistema tecnologico senza pari, grandi società quotate, venture capital, intelligenza artificiale, cloud, software, biotech e finanza. Gli Stati Uniti possono aver perso il primo posto per numero di miliardari, ma restano centrali nella fascia altissima della ricchezza mondiale e nella capacità di generare imprese dal valore gigantesco.

La differenza rispetto alla Cina sta anche nella struttura del potere economico. Negli Stati Uniti la ricchezza estrema resta fortemente legata alla tecnologia e ai mercati dei capitali. In Cina, invece, il fenomeno appare più diffuso lungo una filiera industriale e imprenditoriale in rapido mutamento. Due modelli diversi, due forme diverse di capitalismo, ormai in competizione anche nella geografia dei super ricchi.

India terza, ma sempre più lontana dall’Europa

Il terzo posto dell’India è uno dei segnali più importanti della classifica. Con 308 miliardari, Nuova Delhi resta molto distante da Cina e Stati Uniti, ma è ormai nettamente davanti alla Germania, prima potenza europea, ferma a 171.

La crescita indiana riflette l’espansione del mercato interno, la forza demografica, lo sviluppo tecnologico, l’industria farmaceutica, i servizi digitali e una nuova generazione di imprenditori legati alla trasformazione del Paese. L’India non è ancora al livello dei due giganti della ricchezza globale, ma è già entrata stabilmente nel club che conta.

Il dato va letto in prospettiva. Con una popolazione enorme, una classe media in crescita e un’economia che continua ad attirare investimenti, l’India potrebbe vedere aumentare ulteriormente il numero dei suoi miliardari nei prossimi anni. Non è soltanto una potenza emergente: è uno dei laboratori più evidenti della nuova ricchezza asiatica.

L’Europa resiste, ma senza un vero gigante

L’Europa non ha un Paese in grado di competere con Cina, Stati Uniti o India, ma mantiene una base ampia e distribuita di grandi patrimoni. La Germania guida il continente con 171 miliardari, seguita dal Regno Unito con 150 e dalla Svizzera con 114. La Russia conta 105 miliardari, mentre Francia e Italia si muovono poco sotto quota 75.

Il Vecchio Continente non produce la stessa concentrazione di super ricchi dei grandi giganti asiatici e americani, ma resta molto presente nella classifica. La sua ricchezza è più frammentata, legata a industria, finanza, lusso, moda, alimentare, manifattura, energia e grandi dinastie familiari.

La Germania resta il cuore industriale europeo. Il Regno Unito conserva il peso della City e della finanza internazionale. La Svizzera continua a essere una piattaforma globale di patrimoni, banche, holding e grandi fortune private. Francia e Italia, invece, confermano il ruolo del lusso, del Made in Europe e delle imprese familiari.

Italia nella top ten mondiale con 73 miliardari

L’Italia entra nella top ten dei Paesi con più miliardari al mondo, al decimo posto, con 73 super ricchi. È un dato interessante perché colloca il Paese davanti alla Francia, undicesima con 71, e appena sotto Canada e Brasile.

Il numero racconta una realtà spesso trascurata nel dibattito pubblico italiano: l’Italia resta un Paese con una forte concentrazione di patrimoni privati, legati soprattutto a industria, moda, lusso, alimentare, farmaceutica, finanza e grandi gruppi familiari. Non ha la scala dei colossi americani o cinesi, ma conserva un tessuto imprenditoriale capace di generare ricchezza significativa.

La presenza italiana nella top ten non significa che il Paese abbia risolto i suoi problemi strutturali. Crescita debole, salari fermi, produttività bassa e difficoltà per i giovani restano nodi profondi. Ma proprio per questo il dato sui miliardari apre una domanda politica ed economica: come può un Paese con così tanta ricchezza privata continuare ad apparire povero nella sua dinamica sociale?

La nuova mappa della ricchezza globale

La classifica Hurun 2026 mostra un mondo in cui la ricchezza estrema non è più raccontabile con le categorie del passato. Gli Stati Uniti restano potentissimi, ma non sono più soli. La Cina ha costruito in pochi anni una classe di miliardari enorme. L’India avanza. L’Europa resiste, ma senza un campione unico. L’Italia, silenziosamente, resta tra i primi dieci Paesi del mondo.

La geografia dei miliardari è anche una geografia del potere. Dove nascono più grandi patrimoni, spesso nascono anche nuove aziende, nuovi capitali, nuove ambizioni industriali. Non sempre questo produce benessere diffuso. Anzi, il dato più evidente è proprio la concentrazione: oltre metà dei miliardari del pianeta vive tra Cina e Stati Uniti.

Il 2026 consegna dunque un’immagine molto chiara: la ricchezza mondiale cresce, ma si addensa. Cambia bandiera, cambia lingua, cambia settore. E soprattutto cambia equilibrio. Il secolo americano non è finito, ma quello asiatico ha già iniziato a presentare il conto.