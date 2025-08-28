Ucraina, Tajani: “No di Roma a truppe sul campo”. Intanto Mosca colpisce ancora Kiev

Nessun soldato italiano metterà piede in Ucraina fino a quando non sarà raggiunta la cessazione delle ostilità. Lo ha ribadito Palazzo Chigi al termine della riunione di governo convocata dalla premier Giorgia Meloni dopo i colloqui alla Casa Bianca. L’eventuale partecipazione a missioni internazionali sarà limitata a compiti di monitoraggio, formazione e sminamento, ma solo in fase post-bellica e al di fuori del territorio ucraino.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato la linea: “Non manderemo militari sul campo, il nostro impegno sarà di natura civile e umanitaria quando la pace sarà raggiunta”.

Raid russi su Kiev, 19 morti di cui 4 bambini

La posizione italiana arriva mentre l’Ucraina è sotto uno dei bombardamenti più pesanti dall’inizio della guerra. Nella notte, droni e missili russi hanno colpito duramente Kiev e altre città, uccidendo almeno 19 persone, tra cui 4 bambini. Oltre 60.000 residenti sono rimasti senza elettricità e la sede della delegazione UE nella capitale è stata gravemente danneggiata.

Secondo Kiev, l’attacco ha coinvolto 629 droni e missili, inclusi vettori ipersonici Kinzhal. Mosca sostiene di aver colpito obiettivi militari e industrie belliche; per l’Occidente si è trattato di un attacco deliberato contro infrastrutture civili.

Meloni: “Si vede chi vuole la pace e chi no”

In un messaggio su X, la premier Meloni ha definito l’attacco “la dimostrazione di chi sta dalla parte della pace e di chi non intende crederci”. Condanne sono arrivate anche dal presidente francese Emmanuel Macron, dal premier britannico Keir Starmer e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha chiesto a Putin di “sedersi al tavolo” per una pace “giusta e duratura”.

Gli intensi attacchi di questa notte su Kiev dimostrano chi sta dalla parte della pace e chi non ha intenzione di credere nel percorso negoziale.



I nostri pensieri vanno al popolo ucraino, ai civili, ai familiari di vittime inermi, tra cui anche bambini, degli insensati attacchi… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 28, 2025

Pressioni internazionali e nuove sanzioni

Tajani ha annunciato che al consiglio informale di Copenaghen si discuterà di nuove sanzioni finanziarie contro Mosca. “La Russia colpisce civili, non obiettivi militari: è inaccettabile”, ha dichiarato il titolare della Farnesina. Da Washington, l’inviato di Donald Trump per l’Ucraina, Keith Kellogg, ha avvertito che simili attacchi “minacciano i piani di pace” dell’amministrazione statunitense.

Un conflitto ancora lontano dalla fine

Il Cremlino ha ribadito di essere “interessato ai negoziati” ma senza interrompere le operazioni militari. Kiev denuncia che “la Russia preferisce la balistica ai colloqui”, mentre la NATO, per bocca del segretario generale Mark Rutte, avverte: “Non possiamo essere ingenui: dobbiamo dare all’Ucraina tutto ciò di cui ha bisogno”.