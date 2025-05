Israele riapre gli aiuti a Gaza. Minacce di sanzioni da Regno Unito, Francia e Canada

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato le forze armate del paese prenderanno il controllo dell’intera Striscia di Gaza, dopo che il suo governo ha accettato di porre fine al blocco durato mesi, consentendo l’ingresso di aiuti limitati nell’enclave. Le dichiarazioni di Netanyahu di lunedì seguono l’annuncio dell’esercito israeliano di quella che ha definito «una significativa espansione delle operazioni terrestri» a Gaza e un’ondata di centinaia di attacchi aerei negli ultimi giorni che hanno preso di mira quella che l’esercito ha definito «un’infrastruttura di Hamas». Ieri l’esercito israeliano ha infatti imposto l’evacuazione totale della popolazione presente a Khan Younis , in vista di quel che ha definito «un attacco senza precedenti per eliminare le capacità dei gruppi terroristici».

Netanyahu ha affermato che Israele avrebbe rivendicato il controllo sull’intero territorio per fare pressione su Hamas affinché restituisse gli ostaggi rimasti e costringesse il gruppo terroristico designato dagli Stati Uniti a smilitarizzare. «Conquisteremo tutte le aree della Striscia», ha dichiarato sui social media. Il primo ministro è stato sottoposto a pressioni per affrontare il peggioramento della situazione umanitaria per i circa due milioni di abitanti dell’enclave. Il suo ufficio ha dichiarato domenica che Israele avrebbe consentito l’arrivo di «una quantità minima di cibo» per evitare una crisi di carestia. Netanyahu ha affermato che la decisione è stata presa in seguito alle pressioni degli «amici più stretti di Israele al mondo», aggiungendo che i sostenitori del Paese al Senato degli Stati Uniti gli hanno detto che non potevano tollerare immagini di fame estrema provenienti da Gaza e che ciò avrebbe potuto influenzare il loro continuo sostegno. Dopo l’annuncio di Netanyahu dell’ampliamento della campagna, il portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato che il presidente Trump e il suo team per la sicurezza nazionale stanno avviando colloqui sia con Israele che con Hamas per porre fine ai combattimenti e ottenere il rilascio di tutti gli ostaggi. «Il presidente ha chiarito di voler vedere la fine di questo conflitto nella regione», ha affermato.

Adam Boehler, inviato speciale degli Stati Uniti per la risposta agli ostaggi, ha dichiarato lunedì che un accordo per il rilascio degli ostaggi è più vicino che mai, e ha aggiunto che ciò è dovuto in parte alla rinnovata offensiva terrestre di Israele contro Hamas. «Penso che siamo più vicini che mai, e in parte ciò è dovuto al movimento che l’IDF e Israele hanno compiuto sul campo. Ci rafforza», ha detto Boehler al giornalista Amichai Stein e a Zvika Klein alla conferenza del Jerusalem Post a New York. Poche ore dopo la diffusione dei volantini con cui l’esercito israeliano ordinava l’allontanamento della popolazione da Khan Younis, almeno duecento persone hanno sfilato nell’area vicina al mercato della cittadina, protestando contro l’organizzazione politica che da quasi vent’anni è al potere nella Striscia.«Stop alla guerra e agli sfollamenti forzati. Hamas fuori, se ne devono andare». Nonostante i rischi di ritorsioni molti abitanti di Gaza riconoscono la responsabilità di Hamas di aver iniziato il conflitto che prosegue da 19 mesi con l’attacco del 7 ottobre 2023 contro Israele. Ma soprattutto, l’accusa è di aver voluto continuare a combattere piuttosto che rinunciare al potere in cambio del cessate il fuoco.

Regno Unito, Francia e Canada contro Israele

I leader di Regno Unito, Francia e Canada, in una dichiarazione congiunta, hanno condannato l’espansione delle operazioni militari israeliane a Gaza e hanno affermato che le restrizioni governative sugli aiuti rischiano di violare il diritto internazionale umanitario. Hanno inoltre minacciato di imporre sanzioni mirate per l’espansione degli insediamenti nella Cisgiordania occupata. «Se Israele non cessa la rinnovata offensiva militare e non revoca le restrizioni sugli aiuti umanitari, adotteremo ulteriori misure concrete in risposta», si legge nella dichiarazione. Netanyahu ha criticato i tre Paesi in una risposta su X: «Chiedendo a Israele di porre fine a una guerra difensiva per la nostra sopravvivenza prima che i terroristi di Hamas ai nostri confini vengano distrutti e pretendendo uno Stato palestinese, i leader di Londra, Ottawa e Parigi stanno offrendo una ricompensa enorme per l’attacco genocida contro Israele del 7 ottobre, invitando al contempo a commettere altre atrocità simili. La guerra può finire domani se gli ostaggi rimasti vengono rilasciati, Hamas depone le armi, i suoi leader assassini vengono esiliati e Gaza viene smilitarizzata», ha affermato.

Secondo un funzionario israeliano, la decisione di Israele di consentire l’ingresso degli aiuti è stata approvata senza votazione dal Consiglio di sicurezza. Alcuni parlamentari di estrema destra hanno dichiarato di opporsi a qualsiasi aiuto che entri a Gaza finché ci saranno ostaggi. Dopo il crollo del cessate il fuoco a marzo, Israele ha aumentato la pressione su Hamas con attacchi alla sua leadership militare e politica, nonché alle sue infrastrutture. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato domenica che un recente attacco aereo nel sud dell’enclave ha probabilmente ucciso il leader del gruppo, Mohammed Sinwar. Sinwar aveva sostituito suo fratello, ucciso dalle forze israeliane l’anno scorso, al vertice del gruppo militante a Gaza. L’esercito israeliano ha iniziato ad attivare le truppe domenica per le sue operazioni terrestri estese. Il portavoce militare, il tenente colonnello Nadav Shoshani, ha dichiarato ai giornalisti lunedì che decine di migliaia di riservisti sono stati mobilitati per l’operazione.

Un nuovo meccanismo di distribuzione degli aiuti umanitari

Effie Defrin, portavoce dell’esercito israeliano, ha affermato che l’esercito avrebbe diviso in due la Striscia di Gaza e spostato i civili per far spazio alle operazioni in corso. Lunedì pomeriggio, l’esercito israeliano ha ordinato l’evacuazione di Khan Younis, una delle città più grandi di Gaza, e delle aree limitrofe in vista di un’offensiva. Gran parte della popolazione di Gaza è già stata sfollata più volte durante i 19 mesi di guerra. Israele ha vietato l’ingresso di tutti gli aiuti e altri beni nella Striscia di Gaza all’inizio di marzo. Il governo israeliano ha affermato che «Hamas ruba gli aiuti e li usa per sostenere il suo sforzo bellico», cosa che il gruppo nega nonostante le prove schiaccianti. All’inizio di questo mese, gli Stati Uniti hanno dichiarato di stare lavorando a un piano, sostenuto da Israele, per riprendere la distribuzione degli aiuti da diversi siti di distribuzione in tutta Gaza. Secondo il piano, l’esercito israeliano avrebbe messo in sicurezza il perimetro dei siti, mentre le società di sicurezza private avrebbero garantito la sicurezza degli operatori umanitari durante l’accesso e la distribuzione degli aiuti. Eden Bar Tal, direttore generale del Ministero degli Affari Esteri israeliano, ha dichiarato lunedì ai giornalisti che i siti di distribuzione dovrebbero essere operativi nel giro di pochi giorni. Nel frattempo, camion carichi di aiuti inizieranno immediatamente a entrare nella Striscia con articoli come alimenti per l’infanzia, farina e alcune forniture mediche, ha affermato Bar Tal.Il piano di istituire siti di distribuzione ha incontrato critiche da parte delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie, che lo ritengono in violazione dei loro principi e potrebbe mettere a rischio la vita dei civili. Una portavoce dell’ufficio umanitario delle Nazioni Unite a Gaza ha dichiarato di essere stata contattata dalle autorità israeliane per la ripresa degli aiuti nel frattempo, ma i dettagli sono ancora in fase di definizione.

Infine, un alto esponente di un gruppo terroristico palestinese è stato ucciso nelle prime ore di lunedì durante un’operazione condotta dalle Forze di difesa israeliane nel sud della Striscia di Gaza. L’esercito israeliano ha smentito che il blitz fosse mirato alla liberazione di ostaggi. L’ala militare dei Comitati di Resistenza Popolare – una formazione minore attiva nell’enclave – ha confermato la morte di Ahmad Sarhan, indicato come responsabile delle “operazioni speciali” del gruppo. Secondo quanto dichiarato dall’organizzazione, Sarhan è stato eliminato da un’unità israeliana che avrebbe tentato invano di arrestarlo prima di aprire il fuoco. Secondo fonti locali, le forze di sicurezza israeliane sono penetrate nel centro della città palestinese agendo sotto copertura, con alcuni soldati travestiti da donne. Durante l’operazione, la moglie e i figli di Ahmad Sarhan sarebbero stati arrestati.