Daveigh Chase, morta a 35 anni l’attrice di The Ring: da Samara alla lotta contro la malattia, cosa sappiamo

È morta a 35 anni Daveigh Chase, l’attrice che interpretò Samara in The Ring e diede la voce a Lilo in Lilo & Stitch. La causa della morte sarebbe legata a meningite e sepsi.

Il mondo del cinema piange Daveigh Chase, l’attrice statunitense diventata celebre all’inizio degli anni Duemila grazie al ruolo di Samara Morgan nell’horror cult The Ring e alla voce della protagonista di Lilo & Stitch. L’attrice è morta il 16 giugno all’età di 35 anni. La notizia, che ha rapidamente fatto il giro del mondo, ha riacceso l’interesse attorno a una delle giovani interpreti più iconiche della sua generazione.

Secondo quanto riferito dal sito americano TMZ e confermato dal compagno Roy Hernandez, Chase sarebbe deceduta a causa di una meningite accompagnata da una grave infezione del sangue che avrebbe provocato complicazioni settiche. Una morte improvvisa che ha colpito profondamente i fan che l’avevano conosciuta da bambina sul grande schermo.

La causa della morte: meningite e sepsi

Le informazioni diffuse nelle ultime ore indicano che Daveigh Chase stava affrontando una situazione clinica molto delicata. La meningite è un’infiammazione delle membrane che rivestono cervello e midollo spinale e, in alcuni casi, può evolvere rapidamente causando complicazioni estremamente gravi.

Nel caso dell’attrice, la malattia sarebbe stata aggravata da una sepsi, una risposta estrema dell’organismo a un’infezione che può provocare insufficienza degli organi e mettere a rischio la vita del paziente in tempi molto brevi.

Poco prima della sua morte, il compagno aveva lanciato una raccolta fondi online per aiutarla ad affrontare le spese mediche e garantirle assistenza durante la malattia. Nella descrizione della campagna veniva raccontata una condizione di salute particolarmente complessa e la necessità di un supporto costante.

Da Samara in The Ring a voce di Lilo

Nata il 24 luglio 1990, Daveigh Chase era diventata famosa nel 2002 grazie a The Ring, remake americano dell’omonimo horror giapponese che contribuì a rilanciare il genere horror nei primi anni Duemila.

La sua interpretazione di Samara Morgan, la bambina dai lunghi capelli neri che emergeva dal televisore in una delle scene più celebri della storia del cinema horror moderno, è rimasta impressa nell’immaginario collettivo. Quel ruolo le valse anche un MTV Movie Award come miglior villain.

Nello stesso anno arrivò un altro successo destinato a segnare la sua carriera. Chase prestò infatti la voce a Lilo nel film Disney Lilo & Stitch, conquistando il pubblico con un personaggio completamente diverso rispetto all’inquietante Samara. Per quella performance ricevette un Annie Award come migliore interpretazione vocale in un film d’animazione.

Una carriera tra cinema e televisione

Negli anni successivi Daveigh Chase continuò a lavorare tra cinema e televisione, partecipando a produzioni molto popolari presso il pubblico americano.

Nel suo curriculum figurano film e serie come Donnie Darko, Big Love, E.R. – Medici in prima linea, Sabrina, vita da strega, Beethoven 5 e Cold Case – Delitti irrisolti. Pur non riuscendo a replicare l’enorme impatto mediatico ottenuto da bambina, rimase una presenza riconoscibile per un’intera generazione cresciuta tra horror, serie televisive e animazione.

L’ultimo credito professionale ufficiale risale al 2016, quando partecipò al videogioco Let It Die.

Gli anni difficili lontano dai riflettori

Negli ultimi anni la vita di Daveigh Chase era stata segnata da momenti di particolare fragilità personale. Diversi media statunitensi avevano raccontato alcune vicende giudiziarie e periodi di instabilità che l’avevano progressivamente allontanata dai riflettori e dall’industria cinematografica.

La sua scomparsa riporta oggi l’attenzione non solo sulla carriera di una delle giovani attrici più riconoscibili degli anni Duemila, ma anche sul percorso complesso vissuto da molte ex star bambine dopo il successo ottenuto in età precoce.

Per milioni di spettatori, tuttavia, Daveigh Chase resterà soprattutto il volto di Samara in The Ring e la voce di Lilo, due personaggi diversissimi che hanno contribuito a renderla una figura indelebile della cultura pop contemporanea.