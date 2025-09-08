Attacco a Gerusalemme: quattro morti e sedici feriti al Ramot Junction

Sparatoria al Ramot Junction, uno dei principali snodi di Gerusalemme: due terroristi armati hanno aperto il fuoco contro fermata e autobus, causando quattro morti e numerosi feriti gravi.

Sedici persone sono rimaste ferite mentre al momento il bilancio è di quattro morti,in un attacco armato avvenuto al Ramot Junction, uno degli snodi più trafficati di Gerusalemme. L’assalto è stato condotto da due uomini armati che, secondo le prime ricostruzioni, hanno aperto il fuoco con armi automatiche contro un autobus e una fermata affollata. Entrambi i terroristi sono stati neutralizzati dalle forze di sicurezza israeliane.

Le prime indagini indicano che i due attentatori, armati di fucili automatici, hanno preso di mira prima una fermata dell’autobus, colpendo i civili in attesa, e successivamente un autobus di linea. Alcuni testimoni hanno raccontato che i terroristi sarebbero saliti a bordo di un mezzo della linea 62 travestiti da ispettori, per poi aprire il fuoco a bruciapelo contro i passeggeri. Fonti di polizia hanno riferito che l’attacco è stato particolarmente violento: molte delle vittime presentano ferite alla testa.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute rapidamente le squadre di Magen David Adom (MDA) e della United Hatzalah. Secondo il portavoce della MDA, cinque feriti versano in condizioni critiche. «La situazione è molto grave, alcuni dei feriti sono privi di sensi», ha dichiarato Avi Swissa, paramedico della United Hatzalah giunto sul luogo dell’attacco pochi minuti dopo gli spari. Le squadre di emergenza hanno stabilito un perimetro di intervento e stanno trasferendo i feriti negli ospedali della capitale.

La risposta delle forze di sicurezza

Le forze di polizia hanno immediatamente isolato l’area, avviando ricerche approfondite per escludere la presenza di complici. Secondo fonti locali, un soldato dell’IDF ha giocato un ruolo decisivo nella neutralizzazione dei terroristi, impedendo che il bilancio dell’attacco fosse ancora più drammatico.

Clima di tensione

L’attacco al Ramot Junction si inserisce in un contesto di crescente tensione nella capitale israeliana, dove le forze di sicurezza restano in massima allerta per il rischio di ulteriori attentati. La brutalità dell’assalto – con vittime colpite a distanza ravvicinata – ha destato grande allarme tra la popolazione, mentre gli investigatori cercano di chiarire le modalità con cui i terroristi sono riusciti ad avvicinarsi all’autobus e se abbiano beneficiato di appoggi esterni.