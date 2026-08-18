Scuola, affitti, mutui e tasse: quanto ci costa davvero il rientro di settembre

Settembre possiede una crudeltà economica tutta particolare, perché raramente porta con sé una sola grande spesa capace di mettere in crisi un bilancio familiare e molto più spesso ne concentra cinque, sei, dieci, tutte perfettamente normali e proprio per questo difficili da evitare. Finiscono le ferie, ricomincia la scuola, si comprano i libri e il materiale necessario, tornano le mense, gli studenti universitari devono trovare o confermare una stanza, la rata del mutuo continua ad arrivare mentre il conto corrente deve nuovamente assorbire il ritmo pieno della vita quotidiana e, nello stesso momento, anche il calendario fiscale esce dalla tregua estiva. È questa sovrapposizione, più ancora del singolo rincaro, a costruire quella che si potrebbe chiamare l’Agenda nera di settembre, un calendario nel quale quasi ogni casella ha un prezzo.

Il contesto, del resto, non è quello di un Paese nel quale il problema dei prezzi sia improvvisamente scomparso. I dati definitivi dell’Istat pubblicati il 12 agosto, gli ultimi disponibili al 17 agosto 2026, indicano per luglio un’inflazione del 2,9 per cento su base annua, appena sotto il 3 per cento di giugno; il cosiddetto «carrello della spesa», cioè i beni alimentari e quelli per la cura della casa e della persona, cresce dell’1 per cento, mentre i prodotti ad alta frequenza d’acquisto, quelli che entrano più continuamente nella vita di una famiglia, aumentano del 3,4 per cento. L’inflazione acquisita per l’intero 2026 è arrivata al 2,7 per cento.

Non significa che tutto costi il 2,9 per cento in più, perché l’inflazione è una media e al suo interno convivono movimenti molto differenti, ma significa che il ritorno alla normalità avviene dentro un livello generale dei prezzi ancora superiore a quello di un anno fa, proprio mentre ricominciano alcune delle spese meno comprimibili dell’anno.

La prima casella dell’agenda è la scuola

È probabilmente il simbolo più immediato del rientro: le liste dei libri, lo zaino che deve essere sostituito, quaderni, astucci, materiale da disegno e tutto ciò che serve per ricominciare. Sul «caro scuola», però, è necessario separare i numeri effettivamente disponibili dalle previsioni che ogni agosto finiscono per trasformarsi in titoli sulla stangata.

Per l’anno scolastico 2026/2027 il ministero dell’Istruzione e del Merito ha aggiornato i tetti di spesa dei libri di testo delle scuole secondarie applicando il tasso di inflazione programmata per il 2026, fissato all’1,5 per cento. Nella scuola secondaria di primo grado il limite complessivo previsto è di 303 euro per la prima classe, 121 euro per la seconda e 136 euro per la terza, mentre per le superiori l’importo cambia in base all’indirizzo e all’anno di corso.

Quei tetti non coincidono automaticamente con la cifra che ogni famiglia troverà sullo scontrino, perché dipendono dalle adozioni effettuate dalle singole scuole e dalle caratteristiche del percorso di studi, ma costituiscono il riferimento ufficiale entro cui si muove la spesa libraria. Ed è importante non confonderli con le stime commerciali sul costo complessivo del rientro, che comprendono invece materiale, accessori e prodotti scelti liberamente dalle famiglie.

L’ultima rilevazione disponibile dell’Adoc riferita all’anno scolastico precedente, il 2025/2026, aveva calcolato per esempio 355,23 euro di libri nel primo anno delle medie e 552,69 euro nel primo anno delle superiori, ai quali aggiungeva 132,30 euro per un kit scolastico composto dal materiale necessario al rientro. Sono dati dell’anno scorso e non vanno trasferiti automaticamente sul 2026/2027, ma danno la misura di quanto la scuola possa incidere sui conti domestici ancora prima che suoni la prima campanella.

E ai libri bisogna aggiungere una voce che non si paga necessariamente tutta a settembre ma che accompagna la famiglia per buona parte dell’anno: la mensa. L’indagine pubblicata a giugno 2026 da Cittadinanzattiva, relativa all’anno scolastico 2025/2026, rileva per una famiglia con reddito medio una spesa mensile di 87 euro per un bambino alla scuola dell’infanzia e di 89 euro alla primaria, contro rispettivamente 85 e 86 euro dell’anno precedente. Il costo medio per singolo pasto è salito a 4,30 euro nell’infanzia e 4,41 euro nella primaria, con differenze territoriali molto marcate perché le tariffe sono stabilite a livello locale e dipendono anche dalle fasce di reddito.

Ecco perché parlare semplicemente di «zaini più cari» racconta soltanto una piccola parte del problema: il costo del rientro scolastico comincia con un acquisto concentrato nelle settimane precedenti l’inizio delle lezioni e continua poi, mese dopo mese, attraverso servizi che diventano strutturali nel bilancio familiare.

Per gli universitari il vero conto è la stanza

Se un figlio lascia casa per frequentare l’università, l’agenda cambia immediatamente scala, perché alla voce istruzione si aggiunge quella dell’abitazione, che nelle maggiori città universitarie italiane è diventata una delle componenti più pesanti dell’intero investimento familiare.

L’ultima analisi di Immobiliare.it Insights, pubblicata ad aprile e basata sui prezzi rilevati alla fine di marzo 2026, colloca ancora Milano al primo posto con 729 euro al mese per una stanza singola, seguita da Firenze con 625 euro, Roma con 609 e Bologna con 599; Padova, quinta tra le città considerate, si ferma a 490 euro, mentre tra i centri meno costosi figurano Messina e Catania, entrambe a 284 euro al mese. Sono prezzi medi richiesti e non canoni effettivamente sottoscritti da ogni studente, ma fotografano con chiarezza la distanza ormai enorme tra i diversi mercati universitari italiani.

Ancora più significativo è il confronto nel tempo. Nelle città che ospitano i dieci mega-atenei statali, il prezzo medio delle stanze singole è aumentato del 41 per cento tra marzo 2020 e marzo 2026; Bari registra un +59 per cento, Palermo +55, Firenze e Padova +46, Torino +45, Roma +40, Bologna +37, Napoli +36 e Milano +31.

Per una famiglia che manda un figlio fuori sede, dunque, settembre non è soltanto il mese delle tasse universitarie o dei libri, ma quello in cui il costo dell’istruzione si salda definitivamente con il costo dell’abitare, e proprio nelle città dove si concentra una quota importante dell’offerta universitaria la ricerca di una stanza è diventata una voce di spesa che non può più essere considerata accessoria.

Il mutuo pesa, ma non c’è una nuova «stangata di settembre»

Poi c’è la casa di chi studente non è più, e qui serve fare una distinzione importante perché sarebbe facile utilizzare il mutuo per gonfiare artificialmente il conto del rientro. Settembre non porta con sé un aumento automatico delle rate, e anzi sul mercato dei nuovi finanziamenti la situazione è molto diversa da quella vissuta durante la fase più dura della stretta monetaria.

Secondo il Rapporto mensile ABI pubblicato a luglio, a giugno 2026 il tasso medio sulle nuove operazioni destinate all’acquisto di abitazioni è sceso al 3,48 per cento, dal 3,50 del mese precedente e dal 4,42 per cento registrato nel dicembre 2023. Il dato riguarda però i nuovi mutui e non può essere trasformato nella rata di una famiglia immaginaria, perché durata, capitale, tipo di tasso, profilo del cliente e condizioni contrattuali determinano importi completamente differenti.

Chi ha già un mutuo a tasso fisso continua infatti a pagare quanto previsto dal proprio contratto, mentre nei finanziamenti a tasso variabile l’importo è legato all’andamento dell’indice di riferimento e alle condizioni pattuite. Il punto dell’Agenda nera non è quindi sostenere che il mutuo diventi improvvisamente più caro a settembre, ma ricordare che la rata continua a presentarsi esattamente mentre sullo stesso conto corrente si concentrano libri, corredo scolastico, mensa, eventuale affitto universitario e la ripresa piena dei consumi ordinari.

Ed è forse questa la fotografia più fedele dell’ansia da rientro: non sempre una nuova spesa, ma vecchie spese che tornano a incontrarsi tutte nello stesso mese.

Il Fisco torna a far correre l’orologio

C’è poi la parte più delicata dell’agenda, quella fiscale, sulla quale bisogna sgombrare il campo da un luogo comune: non è corretto sostenere che l’Agenzia delle Entrate concentri gli «avvisi bonari» a settembre. Anzi, il 17 luglio 2026 la stessa Agenzia è intervenuta esplicitamente per precisare che la sospensione estiva delle notifiche non determina un aumento artificiale degli atti nei mesi immediatamente precedenti o successivi.

Esiste però una vera pausa estiva dei termini. Per le comunicazioni di irregolarità derivanti dai controlli automatici e formali, il computo del termine entro il quale effettuare il pagamento delle somme dovute è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre; terminata la sospensione, l’orologio fiscale ricomincia quindi a correre.

È una differenza sostanziale: non c’è un esercito di lettere preparato per colpire le famiglie al ritorno dal mare, ma chi aveva già ricevuto una comunicazione e beneficiava della sospensione estiva deve tornare a occuparsene dopo il 4 settembre. Per chi ha lasciato una pratica fiscale aperta prima delle ferie, la ripresa della normalità è dunque anche la ripresa dei termini amministrativi.

Sul calendario c’è poi una data certa e nazionale: 30 settembre 2026, ultimo giorno per presentare il modello 730, sia nella versione precompilata sia in quella ordinaria. L’Agenzia delle Entrate consente l’invio della precompilata dal 14 maggio fino appunto al 30 settembre.

Anche qui, però, bisogna evitare un equivoco: la scadenza del 730 non significa che tutti gli italiani debbano pagare una tassa il 30 settembre, perché si tratta della scadenza per la presentazione della dichiarazione e gli eventuali conguagli seguono le modalità previste per la situazione del singolo contribuente. È una voce dell’agenda del rientro, quindi, ma non una cifra che si possa aggiungere indiscriminatamente al «carrello di settembre».

E poi c’è il conto che non arriva mai tutto insieme: quello della vita quotidiana

Resta infine la parte meno spettacolare e forse più importante, perché non ha una scadenza stampata in rosso e proprio per questo tende a passare inosservata. Secondo i dati definitivi Istat di luglio, l’inflazione generale è al 2,9 per cento, ma all’interno dell’indice alcune voci si muovono molto più rapidamente: gli energetici regolamentati registrano un aumento tendenziale del 14,8 per cento, quelli non regolamentati dell’11,4, mentre i servizi relativi ai trasporti crescono dell’1,6 per cento e quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona del 3 per cento.

Allo stesso tempo gli alimentari non lavorati, pur rallentando, restano a +3,6 per cento rispetto a un anno prima, mentre il paniere dei prodotti che si acquistano più frequentemente cresce del 3,4 per cento. Sono percentuali che non significano che ogni famiglia spenderà esattamente tanto in più, ma spiegano perché il ritorno alla routine possa essere percepito come più costoso anche quando nessuna delle singole spese appare eccezionale.

Quando ricominciano la scuola e il lavoro in presenza aumentano infatti le occasioni di consumo legate alla normalità quotidiana, dai trasporti ai pasti, dalle necessità domestiche agli acquisti ricorrenti, e ogni voce si appoggia su prezzi che nel complesso restano più alti rispetto a dodici mesi fa.

L’Agenda nera, senza inventare una famiglia che non esiste

Sarebbe molto efficace chiudere questo conto assegnandogli una cifra unica, magari stabilendo che «il rientro costa 2.000 euro a famiglia», ma sarebbe anche fuorviante, perché quella famiglia semplicemente non esiste. Chi ha due figli alle superiori affronta un settembre completamente diverso da chi ha un bambino alla primaria; chi paga una stanza universitaria a Milano non è confrontabile con chi studia nella propria città; chi possiede una casa senza finanziamento non ha la rata del mutuo e chi non ha ricevuto comunicazioni fiscali non deve preoccuparsi della sospensione che termina il 4 settembre.

I numeri verificati raccontano però qualcosa di altrettanto efficace. I tetti dei libri per il 2026/2027 sono stati aggiornati dell’1,5 per cento; una mensa scolastica costava già nell’ultimo anno rilevato in media 87-89 euro al mese; una stanza singola viene richiesta mediamente a 729 euro a Milano, 625 a Firenze, 609 a Roma e 599 a Bologna; il 30 settembre scade il termine per il 730; dopo il 4 settembre tornano a decorrere i termini sospesi delle comunicazioni di irregolarità; e nel frattempo i prezzi al consumo sono ancora del 2,9 per cento più alti rispetto a un anno fa.

È questa, alla fine, la vera stangata di settembre: non un singolo conto astronomico, ma l’impossibilità di spostare più avanti quasi nulla. La scuola comincia quando deve cominciare, la stanza dello studente deve essere trovata quando ricominciano i corsi, il mutuo ha la sua scadenza, il Fisco il suo calendario e il supermercato non può essere rimandato a ottobre.

Durante l’estate possiamo sospendere per qualche settimana gli orari, le abitudini e perfino una parte delle preoccupazioni. I conti, molto meno. A settembre tornano tutti insieme, ordinati per data, ciascuno con la propria cifra e senza alcuna intenzione di aspettare che ci siamo riabituati alla normalità.