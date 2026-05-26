Rimborso 730 bloccato nel 2026? Ecco quando il Fisco può congelare i soldi del contribuente e come sbloccarli

Cartelle esattoriali non pagate, debiti oltre 1.500 euro e nuove regole introdotte nel 2024: perché l’Agenzia delle Entrate può sospendere il rimborso Irpef e come verificare subito la propria posizione fiscale

A luglio (o nei mesi successivi) non sempre arriva puntuale il rimborso del 730. Errore nella compilazione della dichiarazione dei redditi? Non sempre. In diversi casi il rimborso è sospeso dall’Agenzia delle Entrate a causa di cartelle esattoriali non pagate. Si tratta di un controllo automatico che il Fisco effettua prima di autorizzare l’accredito delle somme. Ecco quando scatta il blocco del rimborso 730, quali sono le regole introdotte nel 2024 e cosa fare per verificare e regolarizzare la propria posizione.

Quando il rimborso del 730 viene bloccato

Prima di procedere al pagamento del rimborso fiscale, l’Agenzia delle Entrate verifica se il contribuente ha debiti, cioè cartelle esattoriali già notificate e non pagate. E il blocco scatta quando sono presenti cartelle scadute da oltre 60 giorni per un importo complessivo superiore a 1.500 euro. Nel conteggio non rientra soltanto il debito originario, ma anche sanzioni, interessi e spese accessorie maturate nel tempo. La verifica riguarda non solo i debiti con l’Agenzia delle Entrate, ma anche quelli affidati ad altri enti fiscali o previdenziali convenzionati con l’agente della riscossione. In questi casi il rimborso Irpef non viene perso, ma trattenuto per essere destinato alla copertura del debito fiscale attraverso il meccanismo della compensazione. In pratica, il credito maturato con il 730 viene utilizzato per ridurre o estinguere le somme dovute al Fisco.

La novità del 2024: franchigia fino a 500 euro

Fino allo scorso anno il sistema di compensazione si applicava indipendentemente dall’importo del rimborso. Con la riforma della riscossione introdotta con decreto nel luglio 2024, però, è stata inserita una novità importante a tutela dei contribuenti con crediti più bassi. Da ora il blocco del rimborso scatta soltanto se il credito Irpef supera i 500 euro. Questo significa che chi ha diritto a un rimborso pari o inferiore a tale soglia continuerà a ricevere normalmente le somme, anche in presenza di cartelle esattoriali pendenti. La misura punta a evitare che contribuenti con rimborsi modesti, spesso in difficoltà economica, restino privi di somme considerate essenziali. Diverso il caso dei crediti superiori a 500 euro: se esistono debiti fiscali oltre i 1.500 euro complessivi, il rimborso viene automaticamente sospeso.

Cosa succede dopo il blocco del rimborso 730

Quando ci sono debiti, l’Agenzia delle Entrate segnala il caso all’Agenzia Entrate-Riscossione, che invia al contribuente una proposta formale di compensazione. Nel documento viene spiegato che il credito fiscale può essere utilizzato per saldare, totalmente o parzialmente, le cartelle esattoriali aperte. Durante questa fase vengono sospese eventuali azioni esecutive: per 60 giorni non possono essere avviati pignoramenti né altre procedure di recupero forzoso.

Entro quel termine il contribuente deve comunicare se accetta oppure rifiuta la compensazione. Se la proposta viene accettata, il rimborso viene utilizzato per ridurre il debito. Se invece il contribuente rifiuta, il credito resta comunque congelato fino al 31 dicembre dell’anno successivo e può successivamente essere aggredito dal Fisco attraverso azioni esecutive. In sostanza, il rifiuto non comporta l’immediata restituzione delle somme al cittadino.

Come e quando controllare la propria posizione e sbloccare il rimborso

Se non si riceve l’accredito del rimborso 730, la prima cosa da fare è verificare la propria situazione debitoria. Basta accedere al Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate oppure entrare nell’area riservata del portale dell’Agenzia Entrate-Riscossione tramite Spid, Cie o Carta nazionale dei servizi. Qui è possibile controllare le eventuali cartelle esattoriali pendenti; gli importi ancora dovuti; le scadenze e la presenza di procedure di riscossione attive. In questi casi il contribuente può valutare un ricorso nelle sedi competenti o, se si tratta di difficoltà economiche temporanee, una delle soluzioni più utilizzate è la rateizzazione del debito. Molti contribuenti scoprono l’esistenza di vecchie cartelle soltanto dopo aver atteso invano il rimborso fiscale. Per questo motivo, prima ancora di inviare il modello 730, può essere utile verificare la propria posizione con il Fisco.