Pagare a rate nei negozi, Satispay lancia il “Paga in 3” sopra i 30 euro. Ecco come funziona

Punto di svolta nei pagamenti digitali italiani: arriva il pagamento in 3 rate anche nei negozi. Satyspay porta il Buy Now Pay Later nei canali fisici, permettendo a 6 milioni di utenti di suddividere gli acquisti in tre rate a interessi zero, anche nei negozi fisici. Una mossa che porta nel mondo reale una tendenza esplosa nell’e-commerce

Satispay porta il Buy Now Pay Later nei negozi fisici: come funziona

“Compra ora e paga dopo” è ormai parte integrante dello shopping online. In Italia, secondo i dati di Assofin e BVA Doxa, è già utilizzato per il 17% degli acquisti digitali, ma solo per il 4% di quelli fisici. E così Satispay ha deciso di lanciare “Satispay Paga in 3”. Da oggi gli utenti dell’app potranno dilazionare gli acquisti sopra i 30 euro in tre rate mensili senza interessi, in oltre 400mila esercizi convenzionati che va dai grandi brand ai piccoli negozi, ristoranti, farmacie e hotel.

Satispay Paga in 3: passo per passo cosa bisogna fare per usarlo

Come si fa? Basta aprire l’app, selezionare il negozio e impostare il filtro “Paga in 3” per verificare l’adesione al servizio. Al momento del pagamento, si sceglie l’opzione “Paga in 3”, si visualizza il piano rateale e si conferma con un tap. La prima rata viene addebitata subito, le successive dopo uno e due mesi. Prima di ogni addebito, una notifica ricorda di mantenere fondi sufficienti nel wallet. Tutto avviene senza moduli, documenti o attese: basta l’app. In caso di saldo insufficiente, l’azienda ha predisposto un sistema automatico di recupero: prima tenta l’addebito dal wallet, poi sul conto bancario collegato. Solo in ultima istanza interviene un processo di recupero con partner specializzati.

Con “Paga in 3”, Satispay entra ufficialmente nel mondo del credito al consumo leggero. “Abbiamo seguito da vicino lo sviluppo del trend del Buy Now Pay Later, scegliendo di attendere il momento giusto per portarne tutti i vantaggi alla nostra community», ha spiegato Alberto Dalmasso, co-founder e CEO di Satispay. La fintech punta a rafforzare la competitività dei piccoli esercenti e a offrire ai consumatori maggiore libertà nella gestione delle spese quotidiane. “Volevamo che pagare in tre rate fosse immediato, senza dover modificare il modo in cui si paga o si incassa. Ci siamo riusciti”, commenta Dario Brignone, co-fondatore e Chief Innovation Officer.