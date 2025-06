Nuova bolletta luce e gas: ecco cosa cambia, perché è più chiara (e potrebbe farvi risparmiare)

Stop al “fornitore che hai bolletta che trovi”. Parte la rivoluzione trasparenza per le bollette di luce e gas. Dal 1 luglio si cambia e le novità riguardano 30 milioni di utenti (famiglie, condomini e imprese) e i circa 700 fornitori di energia. Che sia cartacea o digitale la nuova bolletta sarà completamente rinnovata, più leggibile, chiara e uguale qualunque sia l’operatore. È la cosiddetta “bolletta 4.0”, studiata dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, per rendere più trasparente il settore.

Cosa contiene la nuova bolletta: frontespizio, scontrino energia, QR code e box offerta

La nuova bolletta sarà composta da quattro elementi principali:

Frontespizio unificato Sarà la prima pagina della bolletta, uguale per tutti i fornitori, con le informazioni essenziali: l’importo totale da pagare, i dati identificativi dell’utente (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale o partita Iva, il codice POD (per la luce) o PDR (per il gas), i dati contrattuali (tipologia di servizio, mercato libero o tutela, servizio a tutele graduali, ecc.), la data di emissione e di scadenza della bolletta, lo stato dei pagamenti, i recapiti per i guasti e per le richieste di informazioni e reclami. E poi il consumo annuo aggiornato che servirà per confrontare le proprie spese sul Portale Offerte. Il frontespizio conterrà anche le informazioni sulla data di scadenza delle condizioni economiche applicate e degli eventuali bonus sociali e potrà avere una piccola sezione per eventuali comunicazioni aggiuntive del fornitore.

Scontrino dell’energia. È una delle novità più significative. Funziona come uno scontrino del supermercato e scompone il costo totale della bolletta in modo semplice e immediato, secondo la formula “quantità per prezzo”. L’utente potrà vedere in modo chiaro la quota dei consumi, la quota fissa, la quota potenza per l’energia elettrica e la suddivisione tra spesa per la materia energia, spesa per il trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, imposte (Iva e accise), eventuali bonus riconosciuti, canone Rai, servizi aggiuntivi, eventuali interessi di mora o ricalcoli. Si potrà avere in un solo colpo d’occhio quindi una fotografia trasparente della propria spesa energetica, potendo controllare se quanto pagato corrisponde a quanto previsto dal contratto.

Box offerta. È la sezione dedicata a riepilogare le condizioni contrattuali sottoscritte, il tipo di tariffa e le scadenze, facilitando la verifica dei contratti. Il Box offerta da un lato permetterà al cliente di verificare che le condizioni applicate siano coerenti con quelle sottoscritte; dall’altro consentirà di valutare facilmente altre offerte per scegliere eventuali alternative più convenienti.

QR code. Sarà in diversi punti della bolletta e consentirà di accedere rapidamente a tutte le informazioni dettagliate della propria fornitura, consultare il Portale Offerte per confrontare le proposte dei vari operatori e trovare spiegazioni utili per capire ogni voce della bolletta. Nella nuova bolletta resterà una parte di dettaglio contabile, per chi vuole approfondire ogni singolo elemento della fatturazione.

Luce e gas: dal 1 luglio più trasparenza nelle offerte

L’obiettivo della bolletta 4.0 è rendere la bolletta uno strumento comprensibile a tutti, semplificando il confronto tra offerte e incentivando scelte consapevoli sul mercato libero, dove già oggi transita oltre il 76% delle utenze elettriche italiane che in Italia sono 30,5 milioni. Per il gas l’87,1% delle famiglie e il 98,7% dei condomini sono passati al mercato libero, con una crescita dello switching (il cambio di fornitore) che ha interessato il 23,8% delle famiglie per l’elettricità e il 18,7% per il gas nel solo 2024. E per completare l’operazione trasparenza oltre alla riforma della bolletta dal 1 luglio entrano in vigore anche regole più severe sulla trasparenza delle offerte commerciali, con l’obbligo per ogni operatore di pubblicare in modo chiaro, visibile e accessibile le condizioni tecnico-economiche delle proprie offerte, accompagnate dal codice identificativo e dalla scheda sintetica, per facilitare le scelte dei clienti. Infine, anche il Portale Offerte di Arera verrà potenziato con una versione mobile per renderlo più accessibile a tutte le famiglie, per confrontare le offerte di luce e gas in modo gratuito e indipendente.