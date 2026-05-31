Mondiali 2026, biglietti impazziti: si entra con 86 euro ma c’è chi ne paga 17.000

C’è un paradosso che racconta bene la nuova geografia commerciale del calcio globale: assistere a una partita dei Mondiali 2026 può costare meno di 90 euro, ma un singolo biglietto può arrivare anche oltre i 17mila euro. Dipende da dove si guarda, da chi gioca, dalla città ospitante e soprattutto da quanto il mercato secondario ha già cominciato a muoversi.

Secondo uno studio realizzato da SeatPick sul mercato della rivendita dei biglietti per la Coppa del Mondo 2026, il prezzo medio richiesto per i tagliandi è crollato del 65% da inizio stagione, assestandosi a 1.362 euro. Una cifra ancora alta, certo, ma molto inferiore rispetto alle prime quotazioni. A spingere verso il basso i prezzi è soprattutto l’aumento gigantesco dell’offerta: i biglietti disponibili sui grandi hub globali della rivendita sono passati da 16mila a quasi 886mila, con una crescita superiore al 5.500%.

Il Mondiale allargato a 48 squadre, il primo con questa formula e distribuito tra Stati Uniti, Canada e Messico, produce così un effetto doppio: da una parte partite molto più accessibili, dall’altra match già trasformati in beni di lusso per collezionisti, tifosi facoltosi e appassionati disposti a pagare cifre estreme.

La partita più economica costa 86 euro

La sorpresa più evidente riguarda i match low cost. Secondo i dati SeatPick, la partita più economica della fase a gironi è Arabia Saudita-Capo Verde, in programma al NRG Stadium di Houston, con un prezzo minimo di 86 euro.

Capo Verde, al debutto assoluto nella competizione, diventa così il simbolo di un Mondiale che apre spazi nuovi non solo sul piano sportivo ma anche su quello economico. Le nazionali meno quotate nel ranking FIFA o alla prima partecipazione mondiale, come Uzbekistan e Giordania, compaiono infatti in sei delle dieci partite più convenienti della fase a gironi.

Per molti tifosi internazionali, questo significa poter assistere a una gara della Coppa del Mondo con una spesa relativamente contenuta, soprattutto se confrontata con i prezzi ormai abituali dei grandi eventi sportivi globali. In città come Monterrey e Vancouver, alcuni ingressi restano sotto i 130 euro.

Il Mondiale senza Italia, ma con più offerta

Per l’Italia, rimasta fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva, il torneo sarà ancora una volta una ferita sportiva più che una festa nazionale. Ma sul piano globale, l’edizione 2026 promette numeri enormi.

L’allargamento a 48 squadre aumenta il numero complessivo di partite e allarga il bacino dei tifosi coinvolti. Più squadre significano più mercati nazionali mobilitati, più città interessate, più pubblico potenziale. Ma significano anche una maggiore dispersione della domanda: non tutti i match hanno lo stesso peso commerciale, non tutte le nazionali generano la stessa pressione sui prezzi, non tutte le piazze reagiscono allo stesso modo.

È proprio questa differenza a creare un mercato molto stratificato. Da una parte ci sono le partite più accessibili, spesso legate a squadre meno popolari a livello globale. Dall’altra ci sono gli incroci tra grandi nazionali, città ad alta attrattività e tifoserie con forte capacità di spesa.

Il caso dei biglietti da oltre 17mila euro

Se Arabia Saudita-Capo Verde rappresenta la porta d’ingresso più economica, Spagna-Uruguay è già diventata il caso opposto. Secondo SeatPick, il match ha fatto registrare il record di vendita confermata per la fase a gironi: 17.199 euro per un singolo biglietto.

Non si tratta di un semplice prezzo richiesto, ma di una cifra effettivamente pagata da un acquirente. Un dettaglio importante, perché nel mercato secondario spesso le quotazioni più alte restano tentativi, desideri o scommesse dei venditori. Qui, invece, il dato indica una transazione reale.

Tra i prezzi medi richiesti spicca anche Colombia-Portogallo a Miami, arrivata a 3.247 euro di media. Una cifra che supera persino alcuni match d’apertura del Messico, Paese ospitante e tradizionalmente capace di mobilitare una tifoseria enorme.

Il calcio mondiale è sempre più un mercato globale

Il dato più interessante non è soltanto quanto costino i biglietti, ma cosa raccontino questi prezzi. Il Mondiale 2026 si prepara a essere una competizione sportiva e insieme un enorme esperimento commerciale. Il valore di una partita non dipende più solo dalla sua importanza tecnica, ma dall’incrocio tra appeal televisivo, potere d’acquisto dei tifosi, città ospitante, diaspora, turismo e desiderio di esserci.

Miami, Houston, Vancouver, Monterrey: ogni sede diventa un mercato a sé. Ogni nazionale porta con sé un pubblico, una storia, un peso economico. Ogni biglietto racconta non solo una partita, ma una domanda globale di esperienza, appartenenza e spettacolo.

La rivendita, in questo scenario, diventa il termometro più brutale. Quando l’offerta esplode, i prezzi scendono. Quando una partita intercetta nazionali forti, città desiderabili e tifoserie disposte a spendere, le cifre possono salire fino a livelli difficili da giustificare con la sola passione calcistica.

L’occasione per chi vuole esserci

Il crollo medio dei prezzi e l’aumento enorme dei biglietti disponibili indicano però una finestra favorevole per gli appassionati. Chi vuole assistere a una partita del Mondiale senza inseguire per forza i big match può trovare opportunità molto più accessibili rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare da una Coppa del Mondo organizzata in Nord America.

Naturalmente, il mercato secondario resta per definizione variabile. I prezzi possono cambiare rapidamente in base al sorteggio, alle prestazioni delle squadre, alla domanda dei tifosi e alla vicinanza dell’evento. Ma il quadro attuale mostra una tendenza chiara: il Mondiale 2026 non sarà soltanto il torneo dei prezzi folli. Sarà anche quello in cui alcune partite diventeranno sorprendentemente abbordabili.

Il calcio, ancora una volta, viaggia su due binari. Da una parte la promessa popolare di uno stadio accessibile anche a chi non vuole spendere una fortuna. Dall’altra la trasformazione dei grandi eventi sportivi in prodotti premium, dove la rarità, la città e il nome delle squadre possono trasformare un biglietto in un oggetto da migliaia di euro.

Il Mondiale 2026 non è ancora iniziato. Ma il suo mercato, quello sì, sta già giocando.