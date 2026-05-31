Ombrelloni a peso d’oro: l’estate italiana diventa un lusso

L’estate italiana comincia ancora prima di arrivare in spiaggia: davanti al preventivo di un ombrellone e due lettini. Anche nel 2026, il rito nazionale delle vacanze al mare presenta un conto più alto. Secondo la nuova indagine di Altroconsumo, i prezzi degli stabilimenti balneari sono aumentati in media del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi cinque anni. In alcune località, i rincari arrivano fino al 16%.

Il dato fotografa un fenomeno ormai strutturale. Andare al mare, soprattutto nelle settimane centrali dell’estate, non è più soltanto una questione di destinazione, ma anche di budget. La differenza tra una località e l’altra può arrivare a quasi 200 euro per una settimana con ombrellone e lettini. Una distanza che pesa sulle famiglie e riapre, puntuale, il dibattito su concessioni balneari, spiagge libere e accessibilità economica del mare.

Quanto costa andare al mare nell’estate 2026

L’indagine ha preso in esame 222 stabilimenti balneari distribuiti in dieci località italiane: Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Palinuro, Alassio, Gallipoli, Alghero, Taormina-Giardini Naxos e Anzio. Le tariffe sono state rilevate per la prima settimana di agosto, dal 2 all’8 agosto, chiedendo il costo di un ombrellone e due lettini nelle prime quattro file.

Il risultato è un’Italia balneare sempre più cara. La media delle tariffe nelle località monitorate è passata dai 182 euro del 2021 ai 225 euro del 2026, con un incremento del 24% in cinque anni. Solo nell’ultimo anno, il rialzo medio è stato del 6%.

Il costo cambia anche in base alla posizione in spiaggia. Nella prima settimana di agosto, la prima fila costa in media 238 euro. La seconda scende a 229 euro, la terza a 219 euro, mentre dalla quarta fila in poi il prezzo medio si attesta a 210 euro. Numeri che confermano quanto il posto più vicino al mare sia diventato, di fatto, una piccola categoria premium.

Alassio la più cara, Lignano la più economica

Tra le località analizzate, Alassio si conferma la più costosa. Per una settimana in prima fila con ombrellone e due lettini si spendono in media 368 euro. Considerando la media delle prime quattro file, il costo resta comunque il più alto dell’indagine: 340 euro.

Subito dopo arrivano Gallipoli, con una media di 324 euro, e Alghero, dove una settimana in stabilimento costa in media 274 euro. All’estremo opposto si trova Lignano, che risulta la località più economica tra quelle monitorate, con una spesa settimanale di 164 euro.

Più contenuti anche i prezzi rilevati a Rimini e Senigallia, dove il costo medio per una settimana resta sotto i 160 euro. Una forbice ampia, che mostra come la scelta della località possa incidere in modo decisivo sul costo finale della vacanza.

Dove i rincari sono più forti

I rincari più pesanti si registrano a Taormina e Giardini Naxos, dove l’aumento rispetto al 2025 arriva al 16%. Seguono Alghero, con un +14%, e Gallipoli, con un +10%. Nelle altre località prese in esame, gli aumenti risultano più contenuti, tra il 2% e il 7%.

Il punto, però, non è soltanto l’aumento annuale. È la traiettoria degli ultimi anni a raccontare la trasformazione del mare attrezzato in una voce di spesa sempre più impegnativa. Tra inflazione, costi di gestione, domanda turistica e scarsità di alternative realmente accessibili, il lido è diventato uno dei simboli più evidenti del caro-vacanze.

Il problema delle spiagge libere

In teoria, davanti a prezzi in aumento, la soluzione più semplice sarebbe scegliere la spiaggia libera. In pratica, però, gli spazi gratuiti sono spesso limitati, periferici o privi di servizi essenziali. Ed è proprio qui che si apre il nodo politico e sociale del sistema balneare italiano.

Altroconsumo richiama il caso di Spotorno, dove il Comune ha aumentato la quota di spiagge libere garantendo servizi minimi come pulizia, salvataggio, docce fredde e bagni. Un modello che prova a ribaltare l’idea della spiaggia libera come area residuale, trasformandola invece in uno spazio dignitoso e centrale dell’offerta turistica.

La questione non riguarda soltanto il prezzo dell’ombrellone. Riguarda il diritto di accesso al mare, che in un Paese circondato da coste dovrebbe restare un bene fruibile e non un privilegio sempre più caro.

Cosa scelgono gli italiani

Secondo l’indagine sui consumatori, il 37% degli italiani preferisce la spiaggia attrezzata, cioè stabilimento o libera a pagamento, mentre il 35% sceglie soprattutto la spiaggia libera, con o senza servizi. Più di un quarto degli intervistati si dichiara disponibile a entrambe le soluzioni.

Chi sceglie lo stabilimento lo fa soprattutto per i servizi e l’equipaggiamento, indicati dall’80% degli intervistati. Chi preferisce la spiaggia libera, invece, lo fa principalmente perché è gratuita, motivo indicato dal 79%, ma anche per la libertà di decidere ogni giorno dove andare, segnalata dal 63%.

Il dato conferma una frattura evidente: da una parte il bisogno di comodità, servizi e sicurezza; dall’altra la necessità di contenere i costi e conservare una libertà di accesso che i prezzi degli stabilimenti stanno rendendo sempre più complicata.

Il nodo delle concessioni balneari

Sul fondo resta la grande questione delle concessioni. Secondo Altroconsumo, l’attuale sistema continua a penalizzare i cittadini: a fronte di concessioni spesso assegnate a costi contenuti, i consumatori pagano tariffe sempre più alte per usufruire degli stabilimenti privati.

Tra chi conosce il tema delle concessioni balneari, il 63% ritiene che una riforma dovrebbe portare a una riduzione dei prezzi per i clienti. Un consumatore su due, inoltre, sottolinea la necessità di introdurre un ricambio periodico nella gestione dei lidi.

Il tema non è nuovo, ma l’aumento dei prezzi lo rende ogni estate più urgente. Perché il mare, bene pubblico per definizione, rischia di diventare sempre più caro proprio nel momento in cui molte famiglie stanno già tagliando spese, giorni di vacanza e consumi.

L’estate 2026, quindi, non porta soltanto ombrelloni più costosi. Porta anche una domanda sempre più difficile da ignorare: quanto deve pagare un cittadino per accedere a una spiaggia attrezzata, e quanta parte del mare italiano deve restare davvero libera?