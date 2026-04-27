IMU 2026, rivoluzione alle aliquote e sconti fino al 50%: scadenze, novità e chi paga meno

Acconto il 16 giugno, nuove regole più semplici e pagamenti digitali in arrivo: seconde case e immobili sfitti al centro dei cambiamenti, ma decisivi saranno i Comuni

Nuove regole sulle aliquote, spinta ai pagamenti digitali e possibile risparmio sulle seconde case. Rivoluzione IMU nel 2026, in vista della prima scadenza del 16 giugno. Si va verso la semplificazione e l’alleggerimento del carico fiscale, ma, attenzione, ma molto dipenderà dalle scelte dei singoli Comuni.

IMU 2026: scadenze e calendario dei pagamenti

Il primo appuntamento da segnare in agenda è quello dell’acconto IMU, in scadenza lunedì 16 giugno 2026. Come sempre il versamento si basa sulle aliquote deliberate dai Comuni per l’anno precedente, salvo che siano già disponibili quelle aggiornate. I contribuenti possono scegliere anche di versare l’intera imposta in un’unica soluzione entro giugno. Il saldo finale, invece, dovrà essere pagato entro il 16 dicembre 2026, con eventuale conguaglio calcolato sulle aliquote definitive dell’anno in corso. Deve pagare l’IMU chi possiede seconde case, immobili di lusso e terreni agricoli, mentre continua l’esenzione per l’abitazione principale non di lusso.

Aliquote IMU 2026: cosa cambia con le nuove regole

La vera svolta del 2026 riguarda il sistema delle aliquote. Il Ministero dell’Economia ha introdotto un modello più standardizzato, mettendo fine alle mille distinzioni. L’aliquota base per le seconde case resta fissata all’8,6 per mille, ma i Comuni possono aumentarla fino al 10,6 per mille, con un tetto massimo che può arrivare all’11,4 per mille nei casi in cui siano ancora applicate vecchie maggiorazioni. I sindaci mantengono una certa autonomia, ma entro confini più rigidi: l’obiettivo è rendere il sistema più trasparente e prevedibile per i contribuenti, riducendo errori e contenziosi. Allo stesso tempo, resta la possibilità di modulare l’imposta in base all’utilizzo degli immobili.

Sconti IMU 2026: risparmi su seconde case e immobili sfitti

Una delle novità più rilevanti riguarda le seconde case non affittate. I Comuni possono introdurre una riduzione fino al 50% dell’IMU per gli immobili “a disposizione”, cioè non locati e non concessi in comodato. Non è però uno sconto automatico. Per accedere all’agevolazione è necessario dimostrare che l’immobile è effettivamente inutilizzato. Come darne prova? Non devono esserci utenze attive (luce, gas, acqua); i consumi rilevati devono essere molto bassi; fa prova l’eventuale mancanza di arredi e ogni Comune stabilisce un periodo minimo di inutilizzo. Questa misura potrebbe avere un grande impatto soprattutto sulle seconde case al mare e in montagna e nelle località turistiche. Tradotto: risparmio per i proprietari. Resta inoltre confermato lo sconto del 25% per gli immobili affittati a canone concordato, per incentivare affitti a prezzi calmierati.

Esenzioni IMU 2026: chi non paga e in quali casi

Resta stabile il perimetro delle esenzioni, ma con alcune importanti precisazioni. Non pagano l’IMU: le abitazioni principali non di lusso (categorie da A/2 ad A/7); gli immobili occupati abusivamente, purché sia stata presentata denuncia e gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili secondo criteri certificati. Per quest’ultimi c’è una novità. I Comuni possono ora concedere agevolazioni anche per immobili inagibili per cause diverse dalle calamità naturali, come problemi strutturali, incendi o gravi carenze igienico-sanitarie. In questi casi sarà necessario presentare una perizia tecnica o una certificazione ufficiale. E sul fronte dell’abitazione principale anche i coniugi che vivono in case diverse possono beneficiare dell’esenzione, purché dimostrino che si tratta di residenze effettive. Non basta la residenza anagrafica: servono elementi concreti come consumi delle utenze e documentazione che ne dia prova. Uno degli aspetti più delicati riguarda la prova della dimora abituale, fondamentale per ottenere l’esenzione IMU sulla prima casa. I Comuni possono richiedere diversi elementi per verificare la reale abitazione dell’immobile, tra cui: bollette con consumi regolari durante l’anno; scelta del medico di base collegata all’indirizzo di residenza; documentazione che attesti la presenza stabile.

Pagamenti IMU 2026: verso la piattaforma digitale unica

E infine ci sono novità anche per i pagamenti. L’obiettivo è arrivare a una piattaforma digitale unica gestita dall’Agenzia delle Entrate, che permetta ai contribuenti di visualizzare in modo chiaro quanto dovuto e procedere al versamento senza errori. Questo sistema dovrebbe progressivamente sostituire i tradizionali modelli F24 compilati manualmente, riducendo il rischio di sbagli nei codici tributo e semplificando l’intero processo. Digitalizzazione vuol dire semplificazione ma vuol dire anche controllo: l’incrocio dei dati sarà più rapido ed efficace, con un impatto diretto sulla lotta all’evasione.