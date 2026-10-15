Guber Banca entra nella filiera del farmaco: linea da 7 milioni per il Gruppo Farvima

L’operazione rafforza la diversificazione delle fonti finanziarie di uno dei principali gruppi italiani della distribuzione intermedia del farmaco, con 12.000 farmacie servite e un fatturato di circa 1 miliardo di euro.

Guber Banca ha concesso al Gruppo Farvima Medicinali un plafond di factoring pro soluto da 7 milioni di euro, che sarà ripartito tra le società distributive del Gruppo. L’operazione si inserisce nel percorso di diversificazione delle fonti di finanziamento e di ottimizzazione del capitale circolante avviato dal Gruppo, a supporto di un piano di sviluppo che punta su efficienza logistica, qualità del servizio alle farmacie e innovazione.

La gestione dei flussi e il presidio del mercato nazionale

Fondato nel 1963 e con sede a Casandrino, il Gruppo Farvima Medicinali è tra i principali operatori italiani della distribuzione intermedia del farmaco, con una quota di circa il 7,2% del mercato nazionale.

«La distribuzione farmaceutica richiede strumenti finanziari capaci di accompagnare volumi operativi e flussi di incasso distribuiti su un’ampia rete di clienti», dichiara Francesco Barelli Terrizzi, Responsabile Corporate Banking di Guber Banca. «Con questa operazione sosteniamo Farvima nella gestione del capitale circolante e consolidiamo l’esperienza di Guber come partner bancario specializzato per le imprese del settore».

Risorse dedicate alla filiera intermedia

L’operazione rafforza il ruolo di Guber Banca quale partner finanziario della filiera della distribuzione farmaceutica.