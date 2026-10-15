Yamaha XSR900 e XSR900 GP 2027: il fascino delle leggende torna in strada con nuove livree iconiche

Yamaha guarda al proprio passato per continuare a scrivere il futuro. Per il 2027, la casa giapponese rinnova il volto di due protagoniste della gamma Sport Heritage, la XSR900 e la XSR900 GP, puntando su nuove colorazioni che celebrano alcune delle pagine più significative della propria storia sportiva. Un progetto che unisce memoria, identità e tecnologia contemporanea, mantenendo al centro il carattere dinamico della piattaforma CP3.

La filosofia Sport Heritage nasce proprio da questo incontro tra tradizione e innovazione: linee ispirate alle moto che hanno segnato intere generazioni di appassionati si fondono con soluzioni tecniche moderne, dando vita a modelli capaci di distinguersi tanto per lo stile quanto per le prestazioni.

Yamaha XSR900 2027: ispirazione anni Novanta e carattere contemporaneo

La nuova XSR900 2027 rende omaggio alla leggendaria Yamaha YZF 750R nella sua celebre livrea rosa degli anni Novanta, reinterpretandone gli elementi grafici attraverso un linguaggio stilistico attuale e immediatamente riconoscibile.

La nuova veste estetica combina una base bianca con un telaio color argento, accenti rosa vivaci e dettagli blu distribuiti sul serbatoio e sui pannelli laterali. Il risultato è una livrea dal forte impatto visivo, pensata per richiamare lo spirito di un’epoca senza rinunciare alla personalità contemporanea della naked giapponese.

Il design rétro continua così a rappresentare uno degli elementi distintivi della XSR900, affiancato da finiture curate e da una dotazione tecnica orientata al piacere di guida. A spingere la moto resta il noto motore CP3, il tre cilindri Yamaha che costituisce il cuore della sua esperienza dinamica, con una risposta pensata per offrire accelerazioni coinvolgenti e grande agilità su strada.

Per il 2027, la XSR900 sarà proposta nella nuova colorazione Neon White, affiancata dall’elegante Midnight Black, per offrire due interpretazioni differenti dello stesso carattere.

XSR900 GP 2027: omaggio a Christian Sarron e alle corse degli anni Ottanta

Se la XSR900 richiama l’estetica degli anni Novanta, la XSR900 GP guarda ancora più indietro, alle competizioni che hanno contribuito a costruire il mito sportivo Yamaha.

Per il 2027, la sport heritage carenata celebra Christian Sarron, campione francese e protagonista del Grand Prix negli anni Ottanta, attraverso una nuova livrea Legend Blue ispirata alla Yamaha Sonauto con cui conquistò il titolo mondiale.

La scelta cromatica riprende uno dei motivi grafici più riconoscibili dell’epoca: il blu dominante si combina con gli speedblock azzurri sulle carene laterali e sul serbatoio, accompagnati da strisce gialle che sottolineano le forme della moto. A completare l’insieme arrivano le tabelle portanumero gialle, presenti sia nella zona frontale sia sul coprisella, in un richiamo diretto all’estetica delle moto da competizione.

Il risultato è una XSR900 GP che rafforza il legame con le corse del passato e con i piloti che hanno contribuito a rendere Yamaha un riferimento nel motociclismo internazionale. Le forme ispirate alle moto da Gran Premio si accompagnano alla moderna piattaforma tecnica, con motore CP3 e soluzioni progettate per offrire un’esperienza di guida attuale.

Accanto alla nuova Legend Blue resterà disponibile anche la colorazione Legend Yellow, già presente in gamma.

Tradizione e innovazione: la strategia Sport Heritage di Yamaha

Le novità per il 2027 confermano la volontà di Yamaha di valorizzare la propria eredità sportiva senza trasformarla in una semplice operazione nostalgica. La XSR900 e la XSR900 GP reinterpretano infatti epoche differenti della storia del marchio attraverso un design distintivo e una base tecnica moderna.

Da una parte, la XSR900 recupera le grafiche vivaci degli anni Novanta; dall’altra, la XSR900 GP celebra l’epoca d’oro delle competizioni degli anni Ottanta. Due approcci diversi, accomunati dalla stessa idea: trasformare la memoria delle corse e delle moto leggendarie in un’esperienza pensata per i motociclisti di oggi.

Arrivo nel 2027

Le nuove versioni della Yamaha XSR900 e della XSR900 GP sono attese sul mercato a partire dal primo trimestre del 2027.

La XSR900 sarà disponibile nelle colorazioni Neon White e Midnight Black, mentre la XSR900 GP proporrà le livree Legend Blue e Legend Yellow.

Due aggiornamenti che puntano soprattutto sull’identità estetica e sul valore della tradizione sportiva Yamaha, confermando il ruolo della gamma Sport Heritage come punto d’incontro tra il fascino delle moto del passato e le prestazioni della generazione attuale.