eFM acquisisce Opinno: nasce la piattaforma globale di “Experience as a Service”

Il futuro del real estate digitale parla italiano e guarda alla Silicon Valley. eFM, azienda leader nella gestione intelligente degli spazi, ha annunciato l’acquisizione di Opinno, società internazionale di open innovation fondata nel 2008 nella culla della tecnologia californiana.

L’operazione, siglata il 13 ottobre, consolida la strategia di crescita globale del gruppo e si inserisce nel percorso avviato con l’acquisizione di Archibus Solution Center Spain lo scorso luglio. L’obiettivo è ambizioso: costruire la prima architettura digitale al mondo capace di coniugare luoghi, persone e contenuti di innovazione, aprendo la strada a una nuova generazione di esperienze integrate.

Con l’ingresso di Opinno, eFM arricchisce la propria piattaforma MySpot – già riconosciuta da Gartner tra le più innovative al mondo – con un motore di contenuti e know-how legato alla trasformazione organizzativa e all’intelligenza artificiale. Opinno, infatti, è editore della MIT Technology Review in Italia e Spagna, e porta con sé una rete di relazioni e competenze uniche nel panorama internazionale dell’innovazione tecnologica.

«Il nostro obiettivo è diventare un unicorno europeo nei prossimi cinque anni, con oltre 30 milioni di utenti nel mondo», spiega Daniele Di Fausto, CEO di eFM. «Con Opinno acceleriamo verso la leadership nella gestione digitale dei luoghi come esperienze: la prima piattaforma europea di Experience as a Service, capace di unire spazi, persone e contenuti in un’unica traiettoria globale».

Un’operazione che nasce da una sintonia profonda anche sul piano dei valori. «La missione di Opinno è generare impatto attraverso l’innovazione», afferma Tommaso Canonici, Co-founder di Opinno e ora Chief New Offering Growth di eFM. «In eFM abbiamo trovato una visione ambiziosa e internazionale, ma anche una straordinaria affinità culturale. La nostra unione rafforza il potenziale di crescita e moltiplica l’impatto che possiamo generare per le organizzazioni e le persone».

La governance di Opinno Italia sarà guidata da Silvia Amato, già Director della società, oggi nominata General Manager. Insieme a Canonici, continuerà a sviluppare le sinergie con il gruppo, estendendo la presenza in nuovi mercati e ampliando la rete tecnologica globale.

Con questa acquisizione, eFM compie un passo decisivo verso un obiettivo che fino a poco tempo fa sembrava utopico: trasformare gli spazi in esperienze e l’innovazione in servizio. Un progetto che guarda all’Europa, ma pensa in grande.