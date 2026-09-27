Btp Valore, arrivano due nuovi titoli di Stato: interessi ogni tre mesi o tutti alla fine, ecco quanto si può guadagnare con 10mila euro

Dal 19 al 23 ottobre doppia emissione di Btp Valore a cinque anni. Cedole trimestrali o interessi alla scadenza: differenze, rendimenti, tasse e modalità di acquisto

Diecimila euro investiti in un titolo di Stato, con la possibilità di ricevere gli interessi ogni tre mesi oppure di lasciarli maturare per cinque anni e incassare tutto alla scadenza, insieme al capitale iniziale. Il ministero dell’Economia e delle Finanze annuncia una nuova emissione di Btp Valore, ma questa volta la novità è che i risparmiatori italiani potranno scegliere tra due titoli differenti, entrambi della durata di cinque anni, pensati per rispondere a esigenze diverse: da una parte chi desidera ricevere un’entrata periodica, dall’altra chi preferisce rinunciare agli incassi intermedi per concentrare la remunerazione in un unico pagamento finale.

Il collocamento è previsto dal 19 al 23 ottobre, con chiusura alle ore 13 dell’ultima giornata, salvo conclusione anticipata, mentre i tassi minimi garantiti e i codici identificativi dei due titoli saranno comunicati il 16 ottobre. Per conoscere il rendimento effettivo dell’investimento bisognerà quindi attendere l’annuncio delle condizioni economiche, ma la struttura delle due emissioni permette di comprendere quali saranno le differenze, come funzioneranno i pagamenti e quali aspetti considerare prima di scegliere tra le due alternative.

La possibilità di acquistare contemporaneamente entrambi i titoli rende inoltre la doppia emissione una novità per le famiglie che intendono investire una parte dei propri risparmi nel debito pubblico italiano, perché consente di combinare un flusso periodico di interessi con un investimento che concentra la remunerazione alla scadenza, senza necessariamente dover scegliere un solo strumento.

Due Btp Valore, due modi diversi di ricevere gli interessi

Il primo titolo, il Btp Valore tradizionale, avrà una durata di cinque anni e distribuirà gli interessi attraverso cedole trimestrali crescenti, secondo il meccanismo denominato step-up, che prevede un aumento della remunerazione durante la vita dell’investimento.

Il risparmiatore riceverà quindi un pagamento ogni tre mesi direttamente sul conto collegato al deposito titoli, senza dover attendere la scadenza per beneficiare del rendimento maturato. L’importo delle cedole dipenderà dai tassi che saranno annunciati dal Tesoro e dalla loro distribuzione nei diversi periodi del quinquennio.

Il secondo titolo, denominato Btp Valore Insieme, avrà la stessa durata ma un funzionamento differente: gli interessi verranno corrisposti attraverso un’unica cedola alla scadenza, insieme al rimborso del capitale investito.

La differenza non riguarda soltanto il momento in cui il risparmiatore riceve il denaro, ma anche il modo in cui viene costruita la remunerazione, perché nel secondo caso il pagamento finale dovrà tenere conto del fatto che l’investitore rinuncia alla disponibilità delle cedole trimestrali, lasciando maturare gli interessi fino alla conclusione dell’investimento.

Secondo quanto annunciato dal ministero dell’Economia, i due titoli offriranno rendimenti finanziariamente equivalenti all’emissione, pur prevedendo modalità di pagamento differenti. Questo non significa, tuttavia, che l’importo nominale degli interessi incassati sarà identico, né che i due investimenti produrranno necessariamente lo stesso risultato per chi utilizza o reinveste le cedole trimestrali.

Btp Valore Insieme: come funziona il pagamento degli interessi alla scadenza

La principale novità della doppia emissione è rappresentata dal Btp Valore Insieme, che introduce una modalità di remunerazione differente rispetto a quella tradizionalmente associata ai titoli destinati ai piccoli risparmiatori.

Chi acquisterà questo strumento non riceverà pagamenti trimestrali, perché gli interessi maturati saranno riconosciuti attraverso un’unica cedola alla scadenza del quinquennio, quando verrà restituito anche il capitale nominale investito.

Il meccanismo tiene conto del valore finanziario degli interessi che, nel Btp Valore tradizionale, vengono distribuiti durante la vita del titolo, attraverso una remunerazione finale che incorpora l’effetto della capitalizzazione.

Per comprendere la differenza è sufficiente immaginare due risparmiatori che investono lo stesso capitale: il primo riceve periodicamente gli interessi e può utilizzarli per le spese quotidiane, accantonarli oppure reinvestirli, mentre il secondo rinuncia agli incassi intermedi e attende la scadenza per ricevere l’intera remunerazione prevista.

Il Btp Valore Insieme non deve quindi essere interpretato come uno strumento che garantisce automaticamente un guadagno superiore al titolo con cedole trimestrali, perché il confronto deve essere effettuato considerando il rendimento effettivo, la distribuzione dei flussi di cassa e l’eventuale possibilità di reinvestire gli interessi ricevuti.

Quanto si guadagna investendo 10mila euro nei nuovi Btp Valore

Per conoscere l’importo effettivo degli interessi riconosciuti dalle due emissioni bisognerà attendere la comunicazione dei tassi minimi garantiti, prevista per il 16 ottobre. Il Tesoro potrà successivamente confermarli oppure aumentarli alla conclusione del collocamento, in funzione delle condizioni di mercato, mentre non potrà ridurli rispetto ai livelli minimi annunciati.

È tuttavia possibile utilizzare un esempio puramente illustrativo per comprendere il funzionamento della remunerazione.

Ipotizzando un investimento di 10mila euro e un tasso cedolare annuo costante del 4%, un titolo che distribuisce gli interessi ogni tre mesi riconoscerebbe 400 euro lordi all’anno, corrispondenti a quattro pagamenti trimestrali da 100 euro ciascuno.

Applicando la tassazione agevolata del 12,5% prevista per i titoli di Stato, ogni cedola trimestrale ammonterebbe a 87,50 euro netti, per un totale di 350 euro netti all’anno e di 1.750 euro nell’arco di cinque anni, senza considerare eventuali reinvestimenti delle somme incassate.

Il calcolo rappresenta soltanto una simulazione, perché il nuovo Btp Valore prevede cedole crescenti e non un tasso costante per l’intero quinquennio, mentre il rendimento effettivo dipenderà dalle condizioni definitive dell’emissione.

Nel caso del Btp Valore Insieme, invece, la remunerazione sarà concentrata alla scadenza e terrà conto della capitalizzazione degli interessi, con un importo finale che non può essere determinato con precisione senza conoscere il tasso e le modalità di calcolo stabilite dal Tesoro.

Per un investimento di 10mila euro, dunque, non è possibile indicare un guadagno garantito prima che vengano pubblicate le condizioni ufficiali dei due titoli. Il confronto tra le emissioni dovrà essere effettuato utilizzando i rispettivi rendimenti effettivi, senza limitarsi alla somma nominale degli interessi distribuiti.

Come acquistare i nuovi Btp Valore e qual è l’investimento minimo

Entrambi i titoli saranno riservati ai piccoli risparmiatori e potranno essere sottoscritti attraverso il proprio home banking, purché abilitato alle operazioni di trading online, oppure rivolgendosi direttamente alla banca o all’ufficio postale presso cui si dispone di un conto corrente con deposito titoli.

L’investimento minimo sarà di 1.000 euro per ciascuna emissione, con la possibilità di acquistare importi superiori in multipli di questa cifra e di sottoscrivere contemporaneamente entrambi gli strumenti.

Durante il collocamento i titoli saranno offerti alla pari, cioè a un prezzo pari al 100% del loro valore nominale, senza commissioni di sottoscrizione a carico del risparmiatore. Potranno tuttavia continuare ad applicarsi gli eventuali costi previsti dalla propria banca per la gestione del deposito titoli o per i servizi di investimento.

Un altro elemento riguarda la possibilità di ottenere l’intero ammontare richiesto durante il collocamento, senza il rischio di vedersi assegnare soltanto una parte dell’investimento desiderato per effetto di un riparto delle richieste.

Il collocamento avverrà attraverso il MOT, il mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato di Borsa Italiana, con Intesa Sanpaolo e UniCredit nel ruolo di banche dealer e Banca Monte dei Paschi di Siena e Banco BPM come co-dealer.

Niente premio fedeltà: che cosa cambia rispetto alle precedenti emissioni

Un’altra novità riguarda il premio fedeltà, il riconoscimento economico aggiuntivo che ha caratterizzato le precedenti emissioni dei Btp Valore e che veniva corrisposto agli investitori che acquistavano il titolo durante il collocamento e lo mantenevano in portafoglio fino alla scadenza.

Nell’emissione di marzo, per esempio, il premio finale era pari allo 0,8% del capitale nominale sottoscritto, una percentuale che rappresentava un ulteriore guadagno per chi conservava il titolo per l’intera durata dell’investimento.

Per la doppia emissione di ottobre non è stato annunciato un analogo premio fedeltà, una differenza che dovrà essere considerata nel confronto con i titoli precedenti e con le alternative disponibili sul mercato.

L’assenza di questa componente aggiuntiva rende ancora più importante valutare i tassi cedolari e il rendimento effettivo dei due nuovi Btp, perché la convenienza economica dell’investimento dipenderà dalla remunerazione complessiva e non soltanto dalla modalità con cui gli interessi verranno distribuiti.

Tassazione al 12,5%, esenzione dall’imposta di successione e vantaggi Isee

Dal punto di vista fiscale, i due nuovi Btp Valore manterranno il trattamento agevolato previsto per i titoli di Stato italiani, con un’aliquota del 12,5% applicata agli interessi, inferiore rispetto al 26% previsto per molti altri strumenti finanziari.

Un’altra caratteristica riguarda l’esenzione dall’imposta di successione, che si applica ai titoli di Stato e che può rappresentare un elemento da considerare nell’ambito della pianificazione patrimoniale familiare.

È inoltre prevista l’esclusione dal calcolo dell’Isee fino a un massimo complessivo di 50mila euro di titoli di Stato e degli altri prodotti finanziari ammessi dalla normativa, un’agevolazione che può assumere particolare importanza per le famiglie che devono presentare l’indicatore della situazione economica equivalente per accedere a prestazioni sociali e agevolazioni.

Il limite di 50mila euro non si applica separatamente a ciascun titolo acquistato, ma riguarda il valore complessivo degli strumenti finanziari ammessi al beneficio e posseduti dal nucleo familiare.

La tassazione agevolata non elimina, tuttavia, gli eventuali costi di gestione del deposito titoli né le altre imposte patrimoniali applicabili agli strumenti finanziari, che devono essere considerate nel calcolo del rendimento netto effettivo dell’investimento.

Si possono vendere i Btp Valore prima della scadenza? Attenzione al prezzo di mercato

Uno degli aspetti più importanti da considerare prima di acquistare un titolo di Stato riguarda la possibilità di avere bisogno del capitale investito prima della scadenza.

I nuovi Btp Valore avranno una durata di cinque anni, ma il risparmiatore potrà vendere i titoli sul mercato secondario senza dover necessariamente attendere il rimborso finale. In questo caso, tuttavia, il prezzo dipenderà dalle condizioni di mercato e potrebbe risultare superiore oppure inferiore al valore nominale pagato durante il collocamento.

Se i rendimenti dei titoli di Stato dovessero aumentare, per esempio, il prezzo di mercato di un’obbligazione già emessa potrebbe diminuire, con la possibilità che una vendita anticipata comporti una perdita sul capitale investito. Se invece i rendimenti dovessero scendere, il prezzo del titolo potrebbe aumentare.

Per il Btp Valore Insieme, la vendita anticipata merita particolare attenzione perché il risparmiatore non riceverà cedole periodiche durante il periodo di possesso e dovrà valutare anche il trattamento degli interessi maturati in relazione alle condizioni contrattuali e al prezzo di negoziazione.

Il rimborso alla pari previsto dal Tesoro riguarda infatti la scadenza naturale dei due titoli e non costituisce una garanzia di recuperare integralmente il capitale attraverso una vendita anticipata sul mercato.

Rimane inoltre il rischio di credito legato all’emittente sovrano, insieme a quello relativo all’inflazione, che può ridurre il potere d’acquisto del capitale e degli interessi ricevuti.

Cedole trimestrali o pagamento finale: quali differenze valutare prima dell’acquisto

La doppia emissione introduce una possibilità di scelta che riguarda soprattutto il rapporto tra rendimento e disponibilità del denaro, perché i due titoli sono costruiti per offrire una remunerazione finanziariamente equivalente all’emissione, pur distribuendo gli interessi secondo modalità differenti.

Chi desidera ricevere pagamenti periodici potrà valutare il Btp Valore tradizionale, che prevede cedole trimestrali crescenti e consente di utilizzare progressivamente gli interessi senza dover vendere il titolo.

Il Btp Valore Insieme, invece, concentra il pagamento degli interessi alla scadenza e presenta quindi un profilo differente in termini di disponibilità della liquidità, che potrebbe essere considerato da chi non ha necessità di ricevere flussi di denaro durante il quinquennio e desidera destinare il capitale a un obiettivo finanziario di medio periodo.

La scelta non riguarda soltanto la preferenza per un pagamento trimestrale oppure finale, ma anche la possibilità di dover utilizzare il denaro prima della scadenza, il trattamento fiscale, il rendimento effettivo e il confronto con gli altri titoli di Stato già disponibili sul mercato.

In un contesto caratterizzato dall’aumento dei rendimenti obbligazionari, sarà inoltre importante confrontare le condizioni della nuova emissione con quelle dei Btp di durata analoga già quotati, tenendo conto non soltanto dei tassi cedolari, ma anche del prezzo di acquisto e dell’eventuale differenza tra il capitale investito e il valore rimborsato alla scadenza.

Il punto fondamentale, dunque, è che la doppia emissione non introduce due livelli di rendimento necessariamente diversi, ma due modalità di remunerazione che possono rispondere a differenti esigenze di gestione del risparmio.

Soltanto con la pubblicazione dei tassi minimi garantiti e delle condizioni definitive sarà possibile stabilire quanto renderanno realmente i nuovi Btp Valore e confrontarli con le alternative presenti sul mercato, tenendo presente che, nel mondo delle obbligazioni, il momento in cui si ricevono gli interessi può essere importante quanto la loro entità complessiva.