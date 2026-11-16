Garlasco, revisione vicina per Stasi. Il genetista Ricci: «Ribalterà la sentenza»

La condanna di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi è ormai in discussione da oltre un anno: da quando, nel marzo 2025, il «vaso di Pandora» di Garlasco è stato riaperto. Gli avvocati del 43enne, che sta tuttora scontando la pena definitiva a 16 anni di reclusione, si preparano a presentare un’istanza di revisione alla Corte d’Appello di Brescia. Chi ha lavorato a lungo sul caso si dichiara certo che vi siano gli elementi necessari a ottenere risultati concreti.

«Sono convintissimo che tutto ciò che sarà all’interno della richiesta di revisione sarà in grado di ribaltare quello che abbiamo trovato nella sentenza che ha accusato e condannato Alberto Stasi», ha detto domenica 15 novembre al Tg1 Ugo Ricci, consulente e perito in genetica forense.

I due filoni paralleli di Garlasco

Al centro vi sono i dati grezzi degli accertamenti scientifici eseguiti dal Ris di Parma nel 2007, ottenuti integralmente dalla procura di Pavia e consegnati alle parti nei mesi scorsi. Dalla loro rilettura sarebbero emerse incongruenze e anomalie che, secondo la difesa, metterebbero in discussione alcuni degli elementi usati come prova della colpevolezza di Stasi.

Ricci, che ha condotto questa analisi insieme al collega Pasquale Linarello, non ha nascosto la sorpresa per quanto emerso: «Ci siamo più volte interrogati se quello che vedevamo era davvero quello che veniva fuori dalle attività tecniche e investigative e abbiamo fatto più di una volta sobbalzi sulla sedia».

L’istanza di revisione arriva in un momento particolarmente delicato. Il 3 novembre scorso, infatti, la procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, 38 anni, per l’omicidio aggravato di Chiara Poggi: l’udienza preliminare è fissata al 25 febbraio 2027.

I due procedimenti scorrono su binari paralleli, ma legati inscindibilmente. Spieghiamoci meglio. Parte del materiale raccolto dalla nuova inchiesta su Sempio è finita nelle mani dei consulenti della difesa di Stasi, contribuendo ad alimentare quel dossier di «elementi clamorosi» di cui si parla da settimane. La tuttavia del 43enne, tuttavia, non ha ancora mostrato le proprie carte: ha intenzione di svelarle con la presentazione formale dell’istanza.

Sarà poi la Corte d’Appello di Brescia a stabilire se quella richiesta di revisione sia ammissibile. E solo a quel punto si capirà se il caso Garlasco è davvero destinato a riscriversi dal primo capitolo.