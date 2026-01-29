Bonus Giovani: i 500 euro al mese arrivano anche alle Partite Iva. Cosa cambia e chi può richiederlo

Si allarga il bonus giovani. I 500 euro al mese, pensati per sostenere l’avvio delle attività degli under 35 sarà accessibile anche ai professionisti con partita Iva, finora rimasti esclusi. A chiarire definitivamente il perimetro della misura è stato l’Inps. Si tratta di una svolta significativa, perché amplia la platea dei potenziali beneficiari e rende il bonus uno strumento più aderente alla realtà del lavoro autonomo giovanile, sempre più diffuso.

Che cos’è il bonus giovani da 500 euro

Il bonus giovani è un contributo economico destinato agli under 35 che avviano una nuova attività. L’agevolazione prevede un sostegno di 18mila euro, in 36 rate mensili da 500 euro ciascuna. L’obiettivo è accompagnare i primi anni di attività, fase in cui i costi sono elevati e i ricavi spesso ancora instabili. La misura rientra nel Decreto Coesione, che raccoglie gli interventi del Governo per incentivare occupazione e imprenditorialità, e sarà replicata anche nel 2026.

L’estensione alle Partite Iva: cosa cambia davvero

In origine, la norma era stata interpretata dall’Inps in modo restrittivo, limitando il bonus ai soli giovani che avessero avviato un’attività in forma d’impresa, escludendo molti liberi professionisti. Ma il chiarimento del Ministero del Lavoro ha corretto la rotta: il bonus spetta anche ai lavoratori autonomi con partita Iva, senza che sia necessario costituire una società o un’impresa in senso stretto. Per i professionisti, il requisito temporale dell’avvio dell’attività coincide con la data di apertura della partita Iva.

I requisiti per ottenere il bonus giovani

Per accedere al bonus giovani da 500 euro è necessario rispettare alcuni requisiti precisi. Il primo riguarda l’età: bisogna avere meno di 35 anni al momento dell’avvio dell’attività. La partita Iva deve essere stata aperta tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. È inoltre richiesto che, al momento dell’apertura, il beneficiario si trovasse in una condizione di assenza di occupazione. Non si tratta però della disoccupazione, ma di una situazione reddituale molto contenuta: massimo 8.145 euro annui da lavoro dipendente o 4.800 euro da lavoro autonomo. L’estensione del bonus non riguarda tutte le partite Iva ma è riservata ad alcune attività professionali, scientifiche e tecniche. In particolare, possono fare domanda i giovani che operano nei settori delle attività legali e della contabilità, della consulenza gestionale e direzionale, degli studi di architettura e ingegneria, della ricerca scientifica e sviluppo, della pubblicità e ricerche di mercato, delle altre attività professionali e tecniche e dei servizi veterinari.

Come e quando presentare la domanda all’Inps per il bonus giovani

La domanda per il bonus giovani va presentata esclusivamente online, sulla piattaforma dell’Inps. L’Istituto ha comunicato di aver aggiornato i propri sistemi per consentire l’invio delle richieste anche da parte dei liberi professionisti. Tempi limitati però. C’è tempo dal 31 gennaio al 2 marzo 2026