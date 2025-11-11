Bonus elettrodomestici 2025: fino a 200 euro di sconto e 300 euro di risparmio in bolletta

Un contributo fino a 200 euro e un risparmio in bolletta fino a 300 euro l’anno. I numeri del Bonus elettrodomestici, al via dal 18 novembre, parlano di un doppio vantaggio. L’incentivo prevede infatti lo sconto immediato (da 100 a 200 euro in base all’ISEE) sull’acquisto di un nuovo elettrodomestico ad alta efficienza energetica, rottamandone uno vecchio. E, decidendo di cambiare tutti gli elettrodomestici in casa, si arriva anche a un taglio del 68% dei consumi elettrici. Tradotto significa oltre 300 euro l’anno (secondo le stime di Facile.it).

La piattaforma per richiedere il bonus sarà attiva dal 18 novembre

Bonus elettrodomestici: sostituendo i modelli in casa quanto si risparmia in bolletta?

L’analisi di Facile.it ha preso in esame i consumi medi di una famiglia tipo (circa 2.700 kWh all’anno e una tariffa di 0,31 euro al kWh), confrontando i costi di utilizzo tra modelli di classe energetica alta e bassa. I risultati mostrano che i frigoriferi, i forni e le asciugatrici sono tra gli elettrodomestici dove il cambio di tecnologia incide maggiormente. Un frigorifero con congelatore da 350 litri, ad esempio, se di classe F, può costare fino a 64 euro in più all’anno rispetto a un modello di classe A, con un taglio dei consumi pari al 67%. Anche il forno elettrico rientra tra gli apparecchi più convenienti da sostituire: un forno da 70 litri in classe B, utilizzato circa 220 volte l’anno, pesa sulla bolletta per circa 76 euro; passando a un forno in classe A+++, il costo si riduce di due terzi, con un risparmio medio di 50 euro annui. La lavatrice offre un risparmio più contenuto ma comunque significativo. Un modello da 9 chili in classe F, utilizzato a giorni alterni, comporta una spesa annuale di circa 55 euro. Sostituendolo con un apparecchio in classe A, la bolletta si alleggerisce di quasi la metà. Decisamente più consistente è invece il vantaggio derivante dalla sostituzione dell’asciugatrice. Un modello da 9 chili in classe B, utilizzato per 160 cicli all’anno, comporta un costo di circa 191 euro; passando a una classe A+++, il consumo si riduce del 68%, con un risparmio di poco superiore ai 130 euro annui. Anche la lavastoviglie può contribuire al taglio delle spese: un modello da 13 coperti in classe E, usato un giorno sì e uno no, genera un costo di circa 53 euro all’anno; scegliendo una macchina in classe A, la riduzione in bolletta arriva al 43%.

Come funziona il bonus: requisiti, modalità e tempi

Il bonus elettrodomestici 2025 si può chiedere esclusivamente online, attraverso la piattaforma ufficiale gestita da Invitalia e PagoPA o tramite l’app IO.

Dopo aver effettuato l’accesso e compilato la domanda, il sistema verifica automaticamente i requisiti, tra cui l’eventuale valore dell’ISEE. Una volta completata la verifica, si riceve un codice alfanumerico che indica l’importo spettante: 100 euro per la maggior parte dei contribuenti e 200 euro per chi rientra nella fascia ISEE inferiore a 25.000 euro. Con il codice in mano si può procedere all’acquisto presso uno dei rivenditori aderenti all’iniziativa, sia fisici che online. Lo sconto viene applicato direttamente in fattura, ma il voucher vale solo 15 giorni dalla data di emissione, poi non è più utilizzabile. Ci sono altri due vincoli cui prestare attenzione: l’acquisto dovrà riguardare elettrodomestici prodotti in Europa e è obbligatoria la rottamazione di un apparecchio vecchio della stessa categoria. Il venditore o il corriere incaricato dovrà infatti ritirare il dispositivo sostituito al momento della consegna, garantendo il corretto smaltimento.

Bonus elettrodomestici valido anche online: ecco dove e per quali apparecchi

Il contributo si può usare sia nei negozi fisici sia per quelli online, ma non su tutti i siti di e-commerce. Solo i negozi che si sono registrati sulla piattaforma possono offrire lo sconto diretto. Entro metà novembre il Ministero pubblicherà un elenco completo dei rivenditori aderenti, che includerà sia punti vendita fisici sia piattaforme digitali. Il bonus copre sette categorie di elettrodomestici: frigoriferi e congelatori, forni, lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, asciugatrici, cappe da cucina e piani cottura. Tutti devono rispettare specifiche classi minime di efficienza energetica, che variano a seconda del prodotto, in linea con le direttive europee. Restano esclusi invece i piccoli elettrodomestici, come ferri da stiro, asciugacapelli o condizionatori portatili