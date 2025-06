Due pattugliatori per la Marina Militare

Due nuove navi multiruolo, pattugliatori polivalenti d’altura, in sigla Ppa, sono state ordinate dalla nostra Marina Militare a Fincantieri che le costruirà presso il cantiere di Riva Trigoso, a Muggiano (Ge), con consegne previste tra il 2029 e il 2030, onorando un contratto del valore di 700 milioni di euro che comprende anche i lavori di conversione delle due navi vendute alla Marina Militare indonesiana che le nuove unità sostituiscono e delle quali mutuano la configurazione definita Light Plus. Lunghe 143 metri, con una velocità di 31 nodi (57.4 km/h) e un equipaggio previsto di 171 persone, queste unità sono dotate di sistemi d’arma ed elettronici forniti da Leonardo. Tale ordine si è reso necessario dopo che, nel marzo 2024, l’Indonesia firmò un accordo del valore di 1,18 miliardi di euro per l’acquisizione di due Ppa e fu deciso di accelerare i tempi di consegna delle unità per velocizzare anche l’ordine di sette navi per la nostra Marina. La tattica di cedere sul mercato internazionale unità già in costruzione per l’Italia è una pratica comune nell’ambiante militare e in quello dei beni ad alto valore aggiunto, e stante il perdurare di una situazione geopolitica di tensioni, essa sta dimostrando di essere efficace per effettuare consegne rapide e dare ai clienti la garanzia di ricevere prodotti che abbiano le stesse caratteristiche di quelli forniti alla Forza armata italiana. Lo stesso, infatti, è accaduto recentemente per l’Egitto con la fornitura di due fregate Fremm che erano in costruzione per l’Italia, e con la stessa Indonesia, che nel 2021 acquisì altre sei fregate dello stesso tipo.