Droni kamikaze: stampati in 3D, spiano il nemico, lo colpiscono e poi si autodistruggono

Munizioni plananti stampate in 3D e assemblate con componenti commerciali, volano come droni e colpiscono come bombe. Sviluppate dagli anni Ottanta, oggi dispongono di tecnologie che le rendono micidiali

La sua forma esterna viene stampata in 3D; una volta completa delle sue parti decolla come un piccolo razzo, vola in orizzontale manovrando come un drone, inquadra il bersaglio trasmettendo le immagini e colpisce esplodendo come una munizione d’artiglieria. I tutto tenendo i soldati lontano dalla linea del fronte. Le chiamano Loitering Ammunitions, traducibile in munizioni plananti / vaganti, e sono un tipo di armi che dalle crisi in Medio Oriente sono comparse nella guerra russo ucraina affermandosi sempre di più. C’è chi le ha battezzate “droni kamikaze”, ma è una definizione impropria, poiché il compito di tali ordigni non è soltanto distruggere, ma anche spiare e inviare le informazioni a chi le controlla.

La Hellhound di Cummings Aerospace: caratteristiche e sviluppo

Tra i produttori che recentemente stanno avendo successo sul mercato c’è la statunitense Cummings Aerospace (Alabama), realtà nata nel 2009 come società di ingegneria aerospaziale e che propone la sua munizione vagante Hellhound: 10,8 kg di “missile” capace di volare a velocità di oltre 560 kmh per distanze di circa 20 chilometri utilizzando il carburante interno, che nel momento dell’esplosione, qualora avanzato, diventa parte delle capacità offensive. L’azienda è specializzata anche in sistemi radar e apparati di comando e controllo, elementi essenziali per ottenere un sistema d’arma che possa sfuggire alle contromisure del nemico, siano esse l’intercettazione oppure il disturbo delle trasmissioni e dei sistemi di navigazione di cui è dotata la Hellhound, per ora scelta dalla Marina Usa e dall’Esercito britannico. Attualmente Cummings Aerospace ha concluso i test di volo, soprattutto per validare le prestazioni del piccolo motore turbogetto e ha cominciato la costruzione della versione S3, un drone trasportabile che dovrebbe candidarsi al concorso Low Altitude Stalking and Striking Ordnance (artiglieria lanciabile per caccia a bassa) indetto dall’esercito americano e previsto per la fine dell’anno. Tale concorso richiederebbe all’azienda di costruire un totale di 135 munizioni e si prevede che le aziende selezionate realizzino 35 prototipi fin da subito.

“Stiamo utilizzando queste opportunità dimostrative, oltre ai nostri test di volo, per avviare una produzione a basso ritmo”, ha affermato Cummings. “Parliamo di quantità di 12-14 veicoli per queste dimostrazioni”, ha aggiunto, “ma ci consente davvero di verificare a fondo il nostro processo di produzione”. L’esercito sta cambiando il modo in cui acquisisce i sistemi d’arma e, in molti casi, richiede alle aziende di dimostrare di poter costruire sistemi su larga scala nell’ambito di acquisizioni competitive. Storicamente, un sistema d’arma potrebbe essere scelto per le sue prestazioni sul campo di battaglia senza prestare molta attenzione alla quantità di lavoro necessaria per costruirlo o persino alla stabilità della base di fornitori.

Produzione, approvvigionamento e sfide industriali

Secondo Cummings, la guerra in Ucraina e le tensioni nell’Indo-Pacifico hanno evidenziato la necessità di garantire la capacità produttiva e di comprendere la catena di approvvigionamento e i suoi rischi. “Questo è ciò che ha guidato l’intera progettazione modulare e la garanzia di un’architettura di sistemi aperta e di poter integrare le tecnologie con estrema facilità”, ha affermato Cummings. Gran parte del velivolo viene realizzata internamente utilizzando stampanti 3D disponibili in commercio e acquistando componenti standard disponibili in commercio, non esclusivi di pochi fornitori, ha affermato Cummings. “Se si pensa a soluzioni a basso costo – che fanno parte della strategia – dobbiamo progettare qualcosa che ci permetta di ottenere viti da più fornitori e materiali per la stampa 3D da più fornitori”, ha affermato. “Parliamo di carichi utili di alta qualità, quella è una sfida diversa, ma per quanto riguarda l’elettronica, dobbiamo assicurarci di poterla reperire da più fornitori”.

E per andare ancora oltre, Cummings ha affermato che esistono altre soluzioni facili da implementare, come la concessione in licenza del progetto ad altri fornitori, che possono produrlo utilizzando stampanti 3D standard per contribuire ad aumentare la capacità produttiva. Per lo stabilimento di Huntsville, Cummings ha affermato che il suo obiettivo è produrre almeno 100 velivoli al mese. “Ovviamente, i carichi utili sono in parte determinanti”, ha osservato, aggiungendo però che c’è spazio per crescere ulteriormente, sia con i clienti della sede centrale che sfruttando la base di fornitori per incrementare la domanda. L’aspettativa ora non è “solo una nuova tecnologia o capacità, ma dimostrare di poterla realizzare”, ha affermato Cummings. “Quindi stiamo dimostrando di poterli realizzare e di poterli realizzare su larga scala”.