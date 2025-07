Leonardo rafforza le sue soluzioni di cyber sicurezza

Rafforzamento nel settore Cyber per la nostra Leonardo, oggi tra le 12 maggiori realtà mondiali nei settori difesa e aerospazio. È stata decisa l’acquisizione del 24,55% della società finlandese Ssh Communications Security Corporation per venti milioni di euro. L’investimento è coerente con il Piano Industriale di Leonardo e consolida la leadership europea dell’azienda italiana nella Trusted Cyber Security, ovvero il modello di sicurezza informatica nel quale la fiducia non è mai implicita ma va sempre verificata. L’obiettivo è costruire un futuro digitale sicuro nel quale il principio “mai confidare, verificare sempre” sia concretamente raggiungibile da realtà e risorse soltanto europee. La sottoscrizione da parte di Leonardo di 13,33 milioni di nuove azioni di Ssh e l’accordo di cooperazione sono soggette all’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria degli azionisti di Ssh, dell’autorizzazione all’emissione di azioni da parte del consiglio di amministrazione dell’azienda e della conferma ai sensi delle norme finlandesi in materia d’investimenti diretti da parte di soggetti esteri in società finlandesi operanti nel settore della difesa. Infine, di altre condizioni tipiche delle operazioni d’investimento di questa natura. L’iniziativa, che fa di Leonardo anche l’unico investitore industriale nella società finlandese, rappresenta un passo significativo verso lo sviluppo di un ecosistema “Zero Trust” – appunto nel quale ogni informazione deve essere verificabile e verificata, ma del tutto indipendente da risorse americane o asiatiche.

Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, ha dichiarato: “La cyber-security rappresenta una delle aree strategiche di sviluppo del nostro piano industriale. Con questa acquisizione Leonardo accresce il proprio portafoglio in chiave internazionale, ponendosi come punto di riferimento per guidare la rivoluzione Zero Trust in Europa, Questo accordo coniuga le competenze tecnologiche di Ssh con le tecnologie e le soluzioni, gli asset e i servizi avanzati e la conoscenza specifica di dominio di Leonardo. E in un contesto in cui le minacce evolvono rapidamente e le normative si fanno più stringenti, le organizzazioni hanno sempre più bisogno di soluzioni future avanzate.”

L’azienda Ssh prende il nome dal protocollo di sua invenzione, lo Secure Shell, oggi uno standard di riferimento per le comunicazioni in rete. La società dispone di tecnologie per la sicurezza di ambienti cloud (disponibilità di risorse di calcolo come archiviazione e infrastruttura, a richiesta tramite internet), definiti ibridi, ovvero fatto con strutture pubbliche e private, e delle infrastrutture informatiche con soluzioni che integrano sistemi di crittografia chiamati Quantum-safe, cioè nei quali la crittografia è quantistica e sicura per proteggere dati sensibili, accessi e comunicazioni per l’era del quantum computing. Questi sistemi consentono a più di 4,5 miliardi di utenti di operare sul web in totale sicurezza, caratteristiche essenziali per la Difesa. Ssh possiede inoltre soluzioni proprietarie di crittografia Wide Area Network (Wan) certificata per ambienti governativi e militari, progettata per proteggere il traffico di dati tra siti remoti, tra data center e ambienti critici e di comunicazione sicura, consentendo una autenticazione forte, una crittografia avanzata e una gestione centralizzata delle chiavi di accesso ai dati. Per questo da oltre trent’anni protegge i sistemi critici di governi, istituzioni, grandi aziende, organizzazioni finanziarie globali e infrastrutture critiche in tutto il mondo, agendo attraverso una rete di partner in Nordamerica, Europa e Asia. Leonardo e Ssh avvieranno anche una cooperazione che prevede l’esclusiva mondiale per Leonardo per l’integrazione delle soluzioni realizzate da Ssh all’interno della più ampia offerta Zero Trust di Leonardo, ad eccezione dei paesi scandinavi dove la casa madre resterà di riferimento.