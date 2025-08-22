venerdì 22 agosto 2025

Raoul Bova, il forfait dopo l’addio a Rocío Muñoz Morales: «Era già stato pagato e non si è presentato»

Roberta Strazzari
Raoul Bova salta la premiazione all’ultimo minuto, nonostante il compenso già pagato. Il sindaco: «È scorretto». Intanto il Garante ordina la rimozione degli audio diffusi da Fabrizio Corona.

Raoul Bova, già travolto dallo scandalo degli audio legati alla relazione con Martina Ceretti, aggiunge un nuovo capitolo alla sua vicenda personale e professionale. L’attore, attesissimo ospite alla “Notte dell’Orgoglio Marchigiano” di Francavilla d’Ete (Fermo), ha disertato la serata all’ultimo minuto, inviando una mail di disdetta appena un’ora prima dell’inizio. A pesare, probabilmente, anche la delicata separazione da Rocío Muñoz Morales, che ha chiesto l’affido esclusivo delle figlie Luna e Alma.

L’assenza di Bova, che avrebbe dovuto ritirare un premio davanti a 2 mila persone e a un parterre di ospiti noti tra cui Nancy Brilli, Beatrice Luzzi, Gabriel Garko e Sergio Muniz, non è passata inosservata. Il primo cittadino, Nicola Carolini, non ha nascosto la sua amarezza: «Quando si fa una manifestazione del genere, con istituzioni e pubblico da tutta la regione, non presentarsi, nonostante l’impegno preso e il compenso pagato, è scorretto. Se non riusciremo a recuperarlo l’anno prossimo, non importa: porteremo ospiti più seri e importanti».

La polemica si intreccia con gli sviluppi giudiziari delle ultime ore. Il Garante della Privacy ha imposto a Fabrizio Corona la rimozione immediata dal podcast Falsissimo dell’audio che coinvolge Bova, «a partire dal minuto 38 e 43 secondi nonché del reel pubblicato su Instagram». Nel provvedimento si stabilisce inoltre «il divieto di riproduzione e divulgazione, sotto qualsiasi forma».

L’audio in questione è al centro del presunto tentativo di ricatto all’attore romano per la sua relazione con Martina Ceretti: una vicenda che ha già portato alla denuncia di Federico Monzino, amico della giovane, e su cui sta indagando la polizia postale.

