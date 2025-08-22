Raoul Bova, il forfait dopo l’addio a Rocío Muñoz Morales: «Era già stato pagato e non si è presentato»

Raoul Bova, già travolto dallo scandalo degli audio legati alla relazione con Martina Ceretti, aggiunge un nuovo capitolo alla sua vicenda personale e professionale. L’attore, attesissimo ospite alla “Notte dell’Orgoglio Marchigiano” di Francavilla d’Ete (Fermo), ha disertato la serata all’ultimo minuto, inviando una mail di disdetta appena un’ora prima dell’inizio. A pesare, probabilmente, anche la delicata separazione da Rocío Muñoz Morales, che ha chiesto l’affido esclusivo delle figlie Luna e Alma.

L’assenza di Bova, che avrebbe dovuto ritirare un premio davanti a 2 mila persone e a un parterre di ospiti noti tra cui Nancy Brilli, Beatrice Luzzi, Gabriel Garko e Sergio Muniz, non è passata inosservata. Il primo cittadino, Nicola Carolini, non ha nascosto la sua amarezza: «Quando si fa una manifestazione del genere, con istituzioni e pubblico da tutta la regione, non presentarsi, nonostante l’impegno preso e il compenso pagato, è scorretto. Se non riusciremo a recuperarlo l’anno prossimo, non importa: porteremo ospiti più seri e importanti».

La polemica si intreccia con gli sviluppi giudiziari delle ultime ore. Il Garante della Privacy ha imposto a Fabrizio Corona la rimozione immediata dal podcast Falsissimo dell’audio che coinvolge Bova, «a partire dal minuto 38 e 43 secondi nonché del reel pubblicato su Instagram». Nel provvedimento si stabilisce inoltre «il divieto di riproduzione e divulgazione, sotto qualsiasi forma».

L’audio in questione è al centro del presunto tentativo di ricatto all’attore romano per la sua relazione con Martina Ceretti: una vicenda che ha già portato alla denuncia di Federico Monzino, amico della giovane, e su cui sta indagando la polizia postale.