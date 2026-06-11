Quando l’eredità passa allo Stato: i casi previsti dalla legge che molti ignorano

Se nessuno accetta o reclama un’eredità, case, conti correnti e beni possono finire allo Stato. Ecco quando accade e cosa prevede la legge italiana

Case, terreni, conti correnti, investimenti e beni di ogni tipo che improvvisamente non appartengono più a nessuno. È uno scenario che sembra uscito da un romanzo, eppure accade più spesso di quanto si pensi. In Italia, infatti, esiste una precisa norma che stabilisce cosa succede quando una persona muore senza eredi oppure quando nessuno accetta l’eredità entro i termini previsti dalla legge.

La vicenda tornata alla ribalta in questi giorni riguarda un patrimonio rimasto senza proprietari per oltre quindici anni e infine assegnato allo Stato. Un caso che ha riacceso l’attenzione su un fenomeno destinato a crescere nei prossimi anni, complice l’invecchiamento della popolazione e il calo delle reti familiari.

Quando un’eredità diventa “vacante”

La legge italiana prevede che, alla morte di una persona, l’eredità possa essere accettata dagli aventi diritto. Tuttavia il diritto di accettare una successione non è illimitato nel tempo: il Codice Civile stabilisce infatti un termine di dieci anni dall’apertura della successione, che generalmente coincide con la data del decesso.

Se nessuno si presenta per accettare l’eredità entro questo periodo, oppure se non esistono eredi legittimi o testamentari, il patrimonio viene considerato “vacante”. A quel punto entra in gioco lo Stato.

Cosa succede a case, soldi e beni

In assenza di eredi fino al sesto grado e senza un testamento valido che individui altri beneficiari, l’articolo 586 del Codice Civile dispone che l’eredità venga devoluta allo Stato. L’acquisizione avviene automaticamente e non richiede alcun atto di accettazione da parte dell’amministrazione pubblica.

Ciò significa che immobili, terreni, conti correnti, titoli finanziari e altri beni entrano a far parte del patrimonio pubblico. La norma nasce per evitare che proprietà e risorse economiche restino abbandonate o prive di un titolare legittimo.

Il caso che ha riacceso l’attenzione sulla norma

A riportare il tema al centro del dibattito è stata una recente decisione del Tribunale di Modena. Il giudice ha dichiarato cessata la giacenza dell’eredità di un uomo deceduto nel 2009, constatando che nessun erede si era fatto avanti nei termini previsti dalla legge. Di conseguenza, l’intero patrimonio è stato trasferito allo Stato, come previsto dal Codice Civile.

La decisione rappresenta un esempio concreto di come funzioni il meccanismo dell’eredità vacante e di quali possano essere le conseguenze della mancata accettazione di una successione.

Un fenomeno destinato a crescere

Secondo alcune stime citate da recenti studi sul tema, il valore dei patrimoni che ogni anno rischiano di rimanere senza eredi ammonterebbe già a diversi miliardi di euro. Le proiezioni indicano una crescita significativa nei prossimi decenni, alimentata dall’invecchiamento della popolazione e dalla diminuzione del numero di familiari diretti.

A incidere è anche la scarsa diffusione del testamento in Italia. Molte persone, infatti, non pianificano il passaggio generazionale dei propri beni, lasciando che sia la successione legittima a determinare il destino del patrimonio.

Lo Stato eredita anche i debiti?

La risposta è sì, ma con una limitazione importante. Quando acquisisce un’eredità vacante, lo Stato risponde degli eventuali debiti del defunto soltanto entro il valore dei beni ricevuti. In altre parole, non può essere chiamato a coprire passività superiori al patrimonio ereditato.

Perché la questione riguarda tutti

Molti pensano che l’eredità vacante sia una situazione rara, ma la realtà è diversa. Famiglie sempre più piccole, persone sole e patrimoni non pianificati rendono questa eventualità meno eccezionale di quanto si immagini.

Per questo conoscere le regole della successione e valutare per tempo strumenti come il testamento può fare la differenza nel decidere chi beneficerà dei propri beni e nell’evitare che, in assenza di eredi o di disposizioni valide, l’intero patrimonio finisca direttamente allo Stato.