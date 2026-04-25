Delitto di Garlasco, cosa non torna nel caso di Chiara Poggi (e perché oggi Stasi non è più al centro)

Nuove indagini e incontro tra procure riaprono lo scenario: elementi in contrasto con le sentenze e ipotesi revisione per Alberto Stasi

Per anni il delitto di Garlasco è rimasto cristallizzato in una verità giudiziaria definitiva: la condanna di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi. Poi, lentamente, qualcosa ha iniziato a muoversi. E l’incontro avvenuto tra il procuratore di Pavia Fabio Napoleone e la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni ha rappresentato uno snodo decisivo, non tanto per ciò che è stato detto pubblicamente — pochissimo — quanto per ciò che, da quel momento, è apparso possibile.

Le parole della procuratrice generale sono state prudenti, quasi chirurgiche: lo studio degli atti non sarebbe stato né veloce né semplice. Una formula che, nel linguaggio giudiziario, pesa. Perché presuppone un materiale nuovo, complesso, potenzialmente capace di mettere in discussione un impianto consolidato.

La nuova inchiesta e il cambio di prospettiva

Nel frattempo, la Procura di Pavia si avviava verso la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, indagato nell’ambito della nuova ricostruzione dei fatti. Un passaggio formale, certo, ma anche sostanziale: per la prima volta dopo anni, il baricentro dell’inchiesta si spostava.

Nella rilettura complessiva operata dagli inquirenti, infatti, non sarebbero emersi elementi tali da collocare Alberto Stasi sulla scena del crimine. Al contrario, sarebbero stati individuati dati ritenuti incompatibili con la ricostruzione che aveva portato alla sua condanna definitiva nel 2015. Un cambio di prospettiva che, pur senza riscrivere automaticamente la verità giudiziaria, apriva uno scenario nuovo: quello di una possibile revisione del processo.

Le consulenze che hanno riaperto il dossier

A incidere su questo nuovo quadro sono state soprattutto le consulenze tecniche. La rilettura medico-legale affidata a Cristina Cattaneo ha riportato l’orario del delitto su una fascia temporale più ampia, tra le 10.30 e le 12, con una maggiore concentrazione tra le 11 e le 11.30, allontanandosi da alcune ricostruzioni precedenti.

Parallelamente, gli accertamenti genetici coordinati dal professor Carlo Previderé hanno rianalizzato i campioni a partire dai dati grezzi, evidenziando criticità interpretative su elementi che, all’epoca, avevano avuto un peso rilevante. Anche l’analisi della scena del crimine, attraverso la Bloodstain Pattern Analysis, ha contribuito a rimettere in discussione alcune dinamiche considerate acquisite.

Non meno rilevante il tema delle impronte e degli accessi all’abitazione: elementi che, nella nuova lettura investigativa, sembravano non combaciare pienamente con la ricostruzione contenuta nelle sentenze.

Le piste escluse e il rumore mediatico

Nel corso degli anni, attorno al caso Garlasco si è stratificato un racconto parallelo fatto di ipotesi suggestive, piste alternative, teorie spesso prive di riscontro. Dalle presunte presenze multiple sulla scena del crimine a ricostruzioni legate a contesti estranei, fino a vicende che nulla avevano a che fare con la morte di Chiara Poggi.

La nuova indagine, invece, ha scelto una linea opposta: restringere il campo, eliminare il rumore, concentrarsi su un’unica ipotesi investigativa. Un lavoro di sottrazione più che di accumulo, che ha portato a escludere scenari rimasti per anni nel dibattito mediatico ma mai realmente supportati da evidenze.

Il nodo della revisione

Tutto questo, però, non significa automaticamente ribaltare una sentenza definitiva. Il passaggio decisivo resta quello della eventuale richiesta di revisione, che spetta alla Procura generale. Ed è proprio qui che l’incontro tra Milano e Pavia ha assunto un valore centrale.

La procedura è complessa, richiede elementi nuovi, concreti, non già valutati nei precedenti gradi di giudizio. E richiede tempo. Non è un automatismo, ma un percorso. Tuttavia, il fatto stesso che questa possibilità sia tornata sul tavolo rappresenta, di per sé, un cambio di fase.

Una verità che torna a essere aperta

Per anni il caso Garlasco è stato raccontato come una vicenda chiusa. Oggi, senza proclami e senza scorciatoie, è tornato a essere una storia aperta. Non perché esista già una nuova verità, ma perché quella esistente ha iniziato a mostrare crepe, dubbi, zone d’ombra.

È in questo spazio, fatto di atti da studiare e decisioni ancora da prendere, che si gioca la partita più delicata. Non quella mediatica, ma quella giudiziaria. Dove ogni parola pesa, e dove ogni eventuale passo indietro o in avanti deve essere sostenuto da qualcosa di molto più solido di una suggestione.

E proprio per questo, il punto non è stabilire oggi cosa sia accaduto davvero in quella villetta di via Pascoli, ma riconoscere che, a distanza di anni, la domanda è tornata a essere legittima.